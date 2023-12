CRNOGORSKE VLASTI POKUŠAVAJU DA ZAOBIĐU NEMANJIĆE Mitropolit Joanikije istakao: "Najdublji koreni naše duhovnosti su iz tog doba"

Mitropolit Joanikije služio je juče za Nikoljdan u manastiru Vranjina a tokom besede je kazao da je taj manastir, koji je posvećen Svetom Nikolaju Mirlikijskom jedna od najvećih svetinja.

“Ovu svetinju blistave istorije podigao je po predanju učenik Svetoga Save Ilarion, prvi Episkop zetski. I govori se da je on ovde sahranjen, u ovoj svetoj porodici koju je on podigao. Međutim, pored blistave istorije ovog manastira, koji je koren naše duhovnosti i kulture, ovde se razvijala srednjevekovna srpska pismenost. Većina vladara iz svetorodne loze Nemanjića pisali su povelje, darivali ovaj sveti manastir. I to je ostalo u poveljama i zapisima”, podsetio je Mitropolit Joanikije.

“Danas je u jako lošem stanju. Učinio je čestiti knjaz Nikola u svoje vreme sve što je mogao da obnovi ovu svetinju, ali joj nije mogao vratiti njen prvobitni sjaj. Podigao je ovu crkvu, dosta skromnu, na temeljima stare nemanjićke svetinje. Ovde su bile tri crkve. Ima i crkvica Svetoga Save, gore na bregu, i crkva Uspenija Presvete Bogorodice. Oduvek se ovaj manastir zvao manastirom Svetoga oca našega Nikolaja, jer su Svetog Nikolaja Nemanjići mnogo poštovali, naročito Sveti Stefan Dečanski”, naglasio je Vladika.

foto: Nemanja Nikolić

Dodao je da je manastir Vranjina mnogo stradao od Turaka.

“Iako je mnogo puta obnavljan, do sada nije obnovljen kako valja , kako priliči njegovoj istoriji i kako je naša obaveza kao naroda da ovu svetinju obnovimo. I evo, hvala Bogu, radi se na obnovi ove svetinje, ali ide jako teško. Nemamo ni puta, nemamo ni drugih uslova. Država nije obraćala naročitu pažnji na ovu svetinju. I nije ni čudo, jer poodavno crnogorske vlasti zaobilaze Nemanjiće. Ali, najdublji koreni naše duhovnosti, kulture su iz doba Nemanjića. A to su znali svi njihovi naslednici: i Bašići, i Crnojevići, i Petrovići – i to su veoma isticali”, kazao je on.

Rekao je da se znaci nemanjićke slave vide i na vranjinskoj svetinji.

“Evo, čini mi se, počinje temeljita, pre svega duhovna obnova ovoga manastira. Ovdje se sabralo niovo bratstvo, sa igumanom Joakimom. Treba posebna blagodat i posebna duhovna sila svakome predstojatelju da vodi svoje bratstvo, pa smo se danas ovdje saborno pomolili Bogu prilikom proizvođenja njega za igumana da ga Bog ukrepi da vodi ovo sveto bratstvo i da duhovno obnavlja i narod koji ovdje dolazi i ovu svetinju i njene svete zidove. Da se svetinja ukrasi ljubavlju, gostoprimstvom, molitvom, dobrotom, čestitošću, a onda će dati Bog da se ona u potpunosti obnovi u svakom pogledu”, zaključio je Mitropolit Joanikije.

(Kurir.rs/Borba/Preneo: A.N.)