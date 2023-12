RACIJA U LOKALU U BERANAMA Policija razoružala i uhapsila tri muškarca, kod jednog nađen POLICIJSKI PIŠTOLJ

Iz Uprave policije saopštili su da je kod jednog pronađen pištolj koji je registrovan na njihovog kolegu.

Najavili su i da će utvrditi okolnosti pod kojima je Beranac došao do privatnog pištolja njihovog kolege.

U tom gradu službenici Sektora za borbu protiv kriminala (SBPK) danas su, kako navode, uz snažnu podršku taktičkih specijalnih jedinica Sektora policije posebne namene, izveli raciju u lokalu u kojem je bilo prisutno više članova visokorizičnih kriminalnih grupa.

Vijestima je ranije večeras iz vrha Uprave policije rečeno da je pre racije šenlučeno ispred lokala u kom je danas zatečeno više pripadnika crnogorskih klanova.

"Aktivnost je izvedena na osnovu operativnih i obaveštajnih podataka, odnosno policija je došla do saznanja da je više lica u tom ugostiteljskom objektu naoružano, te da je došlo do upotrebe vatrenog oružja i šenlučenja. Tokom racije pripadnici policije su od tri lica oduzeli tri komada vatrenog oružja – tri pištolja. Oružje je oduzeto od S.S. (32), S.R. (45) i L.J. (27)", saopštili su zvanično iz UP.

U istom tekstu dodaju da je prilikom sprovođenja službenih radnji S.J. (53), vređao policajce i pretio im.

"Prema tom licu su, nakon više upozorenja i naređenja upotrijebljena sredstva prinude".

Policija je tokom racije pronašla i izuzela čaure, koje će, kao i oduzeto oružje, biti poslato na veštačenje u danilovgradski Forenzički centar.

"Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je naložio da se S.S., S.R. i L.J. liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja eksplozivnih materija. Osim toga, u toku je kriminalistička obrada više lica. Proverama baze podataka policija je utvrdila da je pištolj, koji je pronađen kod S.S. registrovan na R.P. (39) policijskog službenika, kao privatni posed. U odnosu na R.P. će biti preduzete dalje mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je oružje došlo u posed trećeg lica", saopšteno je iz Uprave policije.

