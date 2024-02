KRIVOLOVCI NAPALI ČUVARE NP SKADARSKO JEZERO: Monah pomogao delikventima, čuvaru telefon oteo i bacio u jezero

Krivolovcima koji su sinoć napali i povredili dvojicu čuvara Nacionalnog parka Skadarsko jezero pomogao je i monah iz manastira Kom, izvesni Filip.

To je za "Vijesti" saopštio šef Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero Vuk Saičić, dodajući da su u sinoćnjoj akciji povređen on i njegov kolega Marko Gluščević.

Objasnio je da su, nakon ponoći, na jezeru prvo primetili agregat, a kada su krenuli gliserom ka njemu, videli su da dva krivolovca iz čuna izlovljavaju ribu.

"Jednoga smo prepoznali kao Prenkića, a drugi sa njim bio je u dukserici vatrogasaca. Izdali smo upozorenje, o koje su se oni oglušili i krenuli da beže. Stigli smo ih nakon kilometar i pokušali da ih zadržimo. Tada smo dobili i udarce veslima, ja u predelu vrata, a kolega Gluščević u predelu rebara. Jedan od njih je trozupcem krenuo da me ubode i ubo me u predelu leve podlaktice. Tada je čunom prošao monah Filip i počeo da nam preti, optužujući nas da mi radimo sa drogom preko jezera i da nećemo dugo. Izvadio sam telefon da ga snimim, on mi je prišao, oteo telefon i bacio ga u jezero. Potom su zajedno pobegli u uski deo među šiblje, kroz koji mi nismo mogli gliserom da prođemo, jer je veći", kazao je Saičić "Vijestima".

Objasnio je da su nakon toga pošli na ukazivanje lekarske pomoći, a potom i u policiju.

