OTAC SILOVAO ĆERKU, GOVORIO JOJ DA GA PODSEĆA NA POKOJNU MAJKU Užas u Podgorici, žrtva ispričala gnusne detalje

Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istragu protiv B.H, koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao kćerku. Lisice na ruke stavljene su mu krajem decembra prošle godine i od tada se nalazi u pritvoru. Na teret mu je stavljeno da je učinio produženo krivično delo silovanje, i to u periodu od aprila do 21. decembra 2023. godine, u porodičnoj kući svojih roditelja, kao i u svojoj porodičnoj kući.

U spisima protiv B.H. je navedeno da je upotrebom sile i pretnjom svoju kćerku, prinudio na obljubu i sa obljubom izjednačen čin na način što je u porodičnoj kući svojih roditelja, u više navrata, svakodnevno, govorio kćerki da moraju da imaju odnose jer ga podseća na njegovu pokojnu suprugu, a njenu majku. Okrivljeni se tereti da je noćima dolazio u sobu kod kćerke i nagovarao je da imaju odnose, pritom je dodirujući, a kada je ona to odbila, počeo je da je udara i da joj ograničava kretanje i komunikaciju s drugim osobama.

Osumnjičeni se nalazi u istražnom zatvoru od kraja decembra, a nakon isteka jednomesečnog pritvora, Viši sud u Podgorici produžio mu je boravak iza rešetaka za još dva meseca. Na tu odluku žalio se branilac okrivljenog. Apelacioni sud odbacio je žalbu kao neosnovanu. Utvrdili su da postoji zakonski osnov da uhapšeni bude u pritvoru zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svjedoke i opasnosti da će, ukoliko se nađe na slobodi, ponoviti ili dovršiti delo za koje se tereti.

Kako tvrde iz tužilaštva, kada su se vratili kući, nastavio da zlostavlja kćerku, tražeći joj da nastave da imaju odnose, a da bi je na to primorao, navodno ju je čak zatvarao u kući. Sve ove navode, piše u spisima predmeta, na saslušanju je iznela zlostavljana djevojka. Ispričala je da je zlostavljanje počelo posle smrti njene majke i da su prvo otišli kod babe, gde ju je otac primoravao da imaju odnose. Kada mu je govorila da to ne želi da radi, kako tvrdi, otac ju je tukao, zatvarao je u kući i branio da razgovara sa drugim osobama. Navela je da se to nastavilo i kad su se vratili njihovoj kući. Devojka je navela da je otac s posla kući dolazio uglavnom pijan, nakon čega je dolazilo do svađe. Kako je kazala, pošto je bratu ispričala šta se dešava, on je, kako bi je zaštitio, prešao da spava sa njom u sobi.

U spisima predmeta našli su se i nalazi psihologa i medicinskog osoblja koje je radilo na oporavku devojke. Oni su svedočili o njenom lošem stanju. Kako su ocenili, dijagnostifikovani su simptomi koji pokazuju da je visokotraumatizovana i da je žrtva se*sualnog nasilja.

Kurir.rs/Dan