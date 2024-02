OBUSTAVA RADA U CRNOGORSKIM ŠKOLAMA: Štrajk nastavnika počinje u ponedeljak

U ponedeljak počinje štrajk nastavnika iz skoro 160 škola u Crnoj Gori, rekao je predsednik Sindikata obrazovanja Radomir Božović posle sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija.

"Od nas je traženo da odložimo štrajk, ne možemo da odložimo štrajk, nemamo mandat kao pregovarački tim da odložimo štrajk. Biće u onim školama koje su se prijavile, u skoro 160 škola", rekao je on.

Vrtići će raditi redovno, možda će, kako je dodao, posao biti skraćen za samo sat vremena

Oni prosvetni radnici koji ne štrajkuju, kaže, mogu da rade.

"Mi smo u petak rekli da direktori treba da pokušaju da organizuju nastavu jer mi nemamo pravo da ih sprečavamo da rade. Direktori treba da se bave organizacijom", rekao je Božović.

Na pitanje šta će biti kada deca sutra dođu u školu, on je rekao da gde god postoje uslovi da se nastava održava – ona će biti održana.

Na pitanje da li su im predstavljene pravne posledice ako štrajkuju, Božović je rekao da nije demokratski pozivati se na uredbu iz 2006. godine.

"Oni se pozivaju na uredbu iz 2006. koja je antidemokratska, nema štrajka na osnovu toga u vrtićima i školama, mi to ne možemo. To nema nijedna država u Evropi. Ako se na to pozivate, onda kakva je zemlje u kojoj živimo?" Onda je to robovlasnički sistem. Štrajk je obustava rada i to je naše Ustavom zagarantovano pravo“, ističe Božović.

On je rekao da na sastanku sa MPNI nije bilo predstavnika Ministarstva finansija (MiF) kome su prethodno uputili predloge.

MPNI je ranije pozvao Sindikat obrazovanja da nastavi pregovore i pokuša da pronađe održivo rešenje.

Kako saznaje Portal RTCG, već u 16 ​​časova održan je sastanak sa direktorima vrtića na teritoriji Podgorice i Tuze, dok je za 18 i 19 časova zakazan sastanak sa direktorima škola. Prema saznanjima, u 20 časova biće održan još jedan sastanak sa direktorima svih vrtića u našoj zemlji.

MPNI je ranije pozvao Sindikat obrazovanja da nastavi dijalog u cilju pronalaženja sistemskog i održivog rešenja, vodeći računa o interesima dece i roditelja.

Kako je saopštio MPNI, oni su u petak predstavnicima Sindikata obrazovanja ponovili ponudu Ministarstva finansija i Vlade koja podrazumeva povećanje plate prosvetnim radnicima u neto iznosu od najmanje 15 odsto.

To povećanje, kako je najavljeno, počelo bi da se primenjuje najkasnije do kraja trećeg kvartala tekuće godine.

Predsednik Sindikata obrazovanja Radomir Božović rekao je u petak na konferenciji za novinare da najava štrajka ne zatvara vrata za pregovore.

Kurir.rs / RTCG