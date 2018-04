ISPOVEST MUŠKARCA KOG JE NAPSTVOVAO SPLITSKI FRATAR: Imao sam 15 godina, nasrnuo je na mene u crkvi!

Suspendovani fratar splitskog samostana Svetog Frane prijavljen je za seksualno zlostavljanje pre punih sedam godina. Žrtva je nedavno sasvim slučajno saznala da je konačno suspendovan i da je Crkva organiziovala predistražni postupak.

"Nisam mogao da verujem u to što čujem. A ja sam ga prijavio još 2011. godine. Tada mi je rečeno: U jako je lošem stanju, imao je dva moždana udara. Izazvali su kod mene empatiju. Ništa tada nisu napravili, a sada sam sasvim slučajno saznao da je suspendovan i da je pokrenut postupak. Dao sam tako i ja svoj iskaz, ali ovo što se sada vodi protiv njega inicirano je drugom prijavom, rekli su mi da još ima svedočanstava oštećenih", priča sagovornik.

"To se dogodilo 1997. godine, tad sam imao 15 godina. Bio je to nasrtaj u sakristiji zatvorenog oblika. Nije on mene, mislim, silovao do kraja, ali obavio je neke stvari koje su pregadljive, koje su me istraumatizovale za čitav život i nanele mi štetu jer sam ja vernik, svi iz moje porodice su vernici."

"Posle tog čina sam pobegao i više se nikad nisam vraćao u tu crkvu. Vratio sam se jednom ispovedniku. Već sa 16 godina sam video da imam strašne traume i noćne more koje me progone, nikome nisam smeo da kažem šta mi se dogodilo i potražio sam psihijatrijsku pomoć. Hteo sam da mi pomogne da zaustavim košmare. Čuo je moju priču i rekao mi da to moram da prijavim. Na kraju sam to i uradio, ali bez ikakvog efekta"

U nekoliko navrata raspitivao se šta je s njegovim slučajem, ništa nije uspeo da sazna. Fratra nije prijavio policiji i Državnom tužilaštvu jer nema poverenja u institucije, a o svemu ne znaju ništa ni njegovi roditelji.

