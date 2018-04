Grand finale Dana komunikacija – kreativni direktor Tvitera i multimedijalni umetnik koji „crta očima“

Festival Dani komunikacija kontinuirano tri dana zadržao je nivo kvalitetnog programa i jedinstvenosti predavača koje je ponudio učesnicima. Poslednji dan obeležili su Džajanta Dženkins, kreativni direktor Tvitera, i Grejem Fink multimedijalni umetnik koji „crta očima“

Rovinj, 14. april 2018 – Poslednjeg dana festivala Dani komunikacija sa učesnicima je svoja iskustva podelio ni manje ni više nego kreativni direktor Tvitera – Džajanta Dženkins. Kao glavni globalni kreativni direktor Tvitera, Džajanta Dženkins obavlja najvišu kreativnu poziciju u kompaniji. Redovno predaje na festivalima poput Cannes Lionsa, Spikes Asia i Advertising Week New York, gde osvaja i top nagrade poput Outdoor Grand Prixa u Cannesu 2017.

Nikola Žinić, predstavnik organizacionog odbora festivala, osvrnuo se na Džajantino predavanje: „Moram priznati da mi se ovo predavanje posebno dopalo, super mi je da Džajanta kao globalni kreativni direktor Tvitera nije pričao isključivo o toj društvenoj mreži, već o ljudskim vrednostima i kako one utiču na percepciju brenda. Dženkins je pokušao učesnicima da usmeri pažnju na to da kada se trude da budu kul, tek tada to nisu i treba ih motivisati da budu autentični, a „kul“ će doći kao posedica toga. Dotakao se izrazito zanimljivog područja ljudskog ponašanja u kom je očito koliko društvene mreže utiču na ponašanje ljudi.“

Uz Dženkinsa, poslednji dan festivala obeležilo je predavanje Grejema Finka, multimedijskog umetnika i višestruko nagrađivanog agencijskog kreativca koji se fokusira na ideje podsvesti i kreativnosti. Koristeći tehnologiju za novi pristup kreativnom izražaju, Fink „crta pogledom” – stvara figurativne portrete očima pomoću posebnog softvera. Vrlo posećeno bilo je i predavanje Stiva Loka, koji vodi MarTech prestižnog Ekonomista, ali i Gabrijele Lungu, stručnjaka na području PR-a i Olivera Kiblvajta, koji je govorio o virtuelnoj stvarnosti. Oliver Kiblvajt, zagovornik je VR tehnologije, osoba koja stoji iza poznatih projekta kao što su BBC Home – A VR Spacewalk i promovisanje Jaguar I-PACE automobila.

I poslednjeg dana festivala nastavio se niz posebno pripremljenog sadržaja za studente, održani su seminari Na kreativcima svet ostaje, Kako dobiti posao u agenciji?, School's Out! Now What? i radionica Trick or Treat?, kojoj je bio cilj pomoći studentima da bolje razumeju način na koji ljudi donose određene odluke. Takođe, prezentovan je projekt B-report, koji u svetu predstavlja kreativnu industriju regije, a u formatu Pivi posle programa razgovaralo se na temu From freelancer to influencer.

