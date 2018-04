OVO JE RATNI VETERAN KOJI JE PREGAZIO CVEĆE U VODICAMA JER MU SE UČINILO DA VIDI PETOKRAKU: Žao mi je, to je bilo nepromišljeno

Kako pišu Infovodice, cveće je pregazio Radoslav Juričev Sudac, dobrovoljac Domovinskog rata i tenkista 113. šibenske brigade.

On kaže kako mu je žao zbog svega. Reagovao je, kaže, nepromišljeno.

"Žao mi je što sam reagovao nepromišljeno, više emotivno nego razumno i svojim kamionom prešao preko zasađenog cveća ispred stare opštine i time sam osim materijalne štete narušio ugled Gradu Vodicama i preduzeću Leć", kaže Sudac.

Veterani kamionom zgazili cvijeće u Vodicama, tvrde da je to petokraka https://t.co/2AWjS3Y61u — Index.hr (@indexhr) 26. април 2018.

"Takođe hvala preduzeću i Gradu što nisu podneli krivičnu prijavu protiv mene zbog počinjenog postupka", dodaje Sudac.

Zanimljivo, on je prošle nedelje, kad se priča i otkrila, branio taj potez. Tada se još nije znalo da je to on učinio.

"Nije dostojno i primereno da u mom mestu od cveća bude zvezda petokraka i to samo 50 metara od spomenika hrvatskim veteranima. Molio bih da se ovo sanira, vrati na stanje onakvo kakvo je pre bilo, ako oni ne mogu, onda ću ja o svom trošku sanirati", rekao je tada Radoslav Juričev Sudac.

Ipak, čini se da je Sudac u međuvremenu shvatio koliko je pogrešio, prenosi Index.

