MONSTRUMU IZ ŠIBENIKA 40 GODINA ROBIJE: Tinu Šunjergi suđeno kao odraslom za BRUTALNO ubistvo roditelja! (VIDEO)

Od 40 godina zatvora na koliko je osuđen oduzeće mu se vreme koje je proveo u zatvoru.

Osim njega, osuđen je i njegov prijatelj koji je bio s njim u automobilu kada je ubio majku. Njega je DORH teretio za neprijavljivanje krivičnog dela.

On je osuđen na tri godine zatvora uslovno.

Sud je u ponedeljak imao poslednju raspravu koja je trajala gotovo dva sata te su najavili kako će presuda biti objavljena danas.



Šibensko tržavno tužilaštvo tereti ga za dva teška ubistva iz bezobzirne osvete i to na posebno okrutan način. Maksimalna kazna za to krivično delo je i do 50 godina zatvora.

foto: Printscreen Facebook

Ovaj mlađi punoletnik optužen je za dva teška ubistva iz bezobzirne osvete nakon što je pred očima prijatelja hicem u potiljak najpre ubio majku Silvanu (46) dok je sedela na prednjem sedištu automobila, a nakon toga otišao je kući i na isti način hladnokrvno ubio oca Marina (45).

Ubojica roditelja Tin Šunjerga uskoro iznosi svoju obranu: u zatvoru gasi čikove po licuhttps://t.co/1AZUteASN5 pic.twitter.com/PebvAcbwSa — Vijesti.hr (@vijestihr) April 18, 2018

Ako sud presudi da je bila reč o "običnim" ubistvima, Šunjerga može dobiti po 20 godina zatvora za svako.

Doživotna kazna bila je jednom uvedena u hrvatsko kazneno pravo ali je odlukom Ustavnog suda ubrzo stavljena izvan snage.

Mladi ubojica roditelja hitno prevezen u Zagreb: Tin Šunjerga (19) psihički se slomio u ćeliji https://t.co/JlWyjj2oY2 pic.twitter.com/0GBuO7ghUA — net.hr (@Nethr) April 6, 2017

Iako je zločin koji je počinio nezamisliv, Šunjerga je u trenutku počinjenja, prema nalazu veštaka, bio uračunljiv, a psihijatrijski nalazi ga opisuju kao narcisoidnu osobu, s niskim pragom tolerancije, i da je sklon agresivnom reagovanju.

Maksimalna kazna dugotrajnog zatvora ne izriče se lako, što pokazuje i dosadašnja sudska praksa tokom koje je na 40 godina zatvora osuđeno samo 17 zločinaca.

Ubio ih jer su mu prigovarali

"Podigao sam pištolj, prislonio ga na majčin potiljak i opalio. Krv je prsnula svuda. S pištoljem sam krenuo kući. Tata je nešto radio ispred garaže. Stajao sam pored njega. Samo sam čekao da se okrene, da ga ne gledam u oči. U jednom trenutku okrenuo se leđima i sagnuo. Prislonio sam mu cev pištolja na potiljak i pucao", govorio je ubica.

Kurir.rs/ Index.hr

Foto: Printscreen/ Facebook

Kurir

Autor: Kurir