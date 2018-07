BURA ZBOG DOČEKA FUDBALERA I DALJE TRAJE: 3 hrvatske glumice na udaru desničara jer su kritikovale Tompsona! Ne prestaju da ih vređaju na Fejsbuku!

“Mi volimo us*at pred kraj. Takvi smo #neopisivo”", napisala je Janjićeva, a u raspravu su se onda uključili mnogi s njene liste prijatelja, između ostalih i koleginice Lana Barić i Jelena Veljača.

"Ja sam malo u šoku kako je off tune", napisala je Jelena Veljača. Tompson je zasmetao i glumici Lani Barić. "Šteta. Malo je falilo da pobedimo i u dočeku, ali protivnik je bio jači", napisala je.



Zbog tih reči mnogi Tompsonovi obožavatelji žestoko su napali ove tri glumice na društvenim mrežama, a pojedini portali su objavili niz članaka u kojima su ih etiketirali na razne uvredljive načine.

Zbog toga se oglasila i SDP-ovka i stručnjak za komunikaciju Aleksandra Kolarić koja je zgrožena mržnjom i pretnjama.



“Već četiri dana traje neopisivo prostačko vređanje, verbalno nasilje i pretnje koje na društvenim mrežama u Hrvatskoj doživljavaju tri žene. Već četiri dana na Fejsbuku dobijaju gomilu uvreda od različitih anonimnih ili neanonimnih profila. Videla sam deo tih poruka. Radi se o bolesno primitivnom govoru, radi se o komunikaciji iz kanalizacije. Smučilo mi se. Pomisliš si, šta s tim ljudima ne valja da u sebi nose takav bes, prostakluk, mržnju i zavist? Koliko je jada sabijeno u nekome ko ima potrebu najodvratnije da se prostački iživljava nad drugom osobom?

A što su te tri žene učinile? One su javne osobe koje su se usudile da javno izraze mišljenje drugačije od mišljenja većine. Dakle, te tri žene su napisale da smatraju da je Tompson u ponedeljak fulao melodiju na Trgu. Njihovi komentari su ubrzo objavljeni na portalima, a s obzirom da se radi o javnim ličnostima, linč na društvenim mrežama je krenuo. I traje već četvrti dan. Činjenica da se radi o ženama, kao i obično u ovim krajevima, samo razjari besnu rulju na još jače vređanje i pretnje.

Sme li u Hrvatskoj danas da se javno kritički govori o Tompsonu, a da to ne izazove verbalnu hajku?

Sme li se danas javno kritički govoriti o fudbalerima koji su osvojili svetsko srebro, a da to nw izazove verbalnu hajku?

Interesantno kako uvijek po Hrvatskoj pljuju srpske kurvetine? Pa koji kurac već jednom ne odjebu u Srbiju pa će tamo slušati Cecu Ražnjatović-Arkan?https://t.co/aUctAh44PF — Dario (@Sulhofer) 18. јул 2018.

Očigledno ne. Jer nije normalno da u našem društvu zbog kritičkog stava o pevaču usledi verbalno nasilje, salva najgorih uvreda i pretnji. Ako ovaj trend mržnje totalitarno odgojenih umova ne zaustavimo, zahvatiće i mnoge koji sada nemaju ni srca ni pameti da osude još jedan linč kojem su izložene neke tri žene.

Vi koji ste čuli za to i ćutite? Vi koji to prećutno odobravate? Zaista mislite da vas se to ne tiče?”, napisala je Kolarićeva.



Među bujicom uvreda koje su upućene glumicama mogu se naći i sledeće: “Nisu one hrvatske glumice, one su hrvatske štrace!!!”, “Glumice postale preko madraca. A Oskar se tako ne osvaja”, a naravno da su optužene i da “mrze sve hrvatsko”.

Nije teško ni zamisliti kakve su pretnje dobile jer su slične pretnje ovih dana dobili svi koji su imali kritički stav prema Tompsonovom guranju u prvi plan na dočeku fudbalera, prenosi Index.hr.



Kurir.rs/Index.hr

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir