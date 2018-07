KOLINDA O SVOM EUFORIČNOM NAVIJANJU TOKOM PRVENSTVA: Nisam prekršila protokol, nije ovo kraljevski dvor!

Posle svog euforičnog navijanja primila je više od 70 zahteva za intervju iz celog sveta.

"Nisam očekivala da će to naići na takav odjek, ali isto tako bilo bi licemerno reći da mi nije drago da se to dogodilo i da se to prepoznalo", rekla je predsednica i dodala da ljudi od političara traže da pokažu i mane i vrline, ali "da pre svega osete da poštujemo ljude".

foto: AP

Osvrnula se i na svoj odlazak u svlačionicu, što su joj u domaćoj javnosti neki zamerili i ocenili neprierenim, objasnivši da je "to jedino mesto gde vi možete videti igrače i čestitati im na pobedi ili ih eventualno utešiti ako nije došlo do pobede".

"To je jedini način na koji ja kao predsednica mogu da dođem i da im kažem: poštujem vas i čestitam, momci odradili ste sjajan posao za Hrvatsku. I to prepoznaje ceo svet", kazala je predsednica.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Na pitanje da li trebalao ipak da bude umerenija i je li malo 'iskočila iz protokola', objasnila je da mora da razjasni nedoumicu u Hrvatskoj kada je reč o protokolu.

Kazala je da se više ne radi o kraljevskom dvoru na kojima vlada vrlo strog protokol i da je kod britanske kraljice Elizabete važno samo da se ne nosi crna boja, za koju bi kod nas rekli da je najprimerenija kod protokolarnih događaja, jer je to kod njih primereno za žalost.

foto: AP

"Protokol se pre svega odnosi na one koji su u svojstvu državnika, a državnici su ti, od krunisanih glava do predsednika država i vlada, koji kreiraju moderni protokol. Više ne postoje nikakva ograničenja, osim jednog jedinog - ne uvrediti domaćina ili gosta na bilo koji način. Paziti na eventualno kulturološke razlike ili religiozne senzibilnosti", objasnila je Grabar-Kitarović, dodavši da je mimo toga, na fudbalskoj utakmici dopušteno ponašati se opušteno.

"Više od 80 odsto reakcija je bila pozitivno, bilo je tu malo i lažnih vesti, i dobrih i loših. Nismo reagovali jer obično ne šaljemo demante iz ovog Kabineta, ali sve u svemu, bilo je vrlo pozitivno", kazala je i odbacila tvrdnje da je "ukrala šou" reprezentativcima.

foto: AP

"To je jednostavno bila sinergija. Da nije bilo njih, ne bi bilo prilike da ja izađem na taj teren ili da me uopšte primete u publici", dodala je.

Kazala je da su igrači posle poraza u finalu protiv Francuske bili tužni, dok nisu shvatili šta znači osvojiti svetsko srebro i osvojiti srca sveta.

"Uz pomoć predsednika Makrona i Putina i predsednika Fife Infantina malo smo podigli raspoloženje", kazala je.

foto: AP

Utvrdila je da je, bez obzira na neke komentare stranih medija, proslava u Zagrebu prošla "besprekorno".

"Pola miliona ljudi na dočeku i bez ijednog incidenta. Policija je bila opuštena i to svetu ostavlja utisak jedne sigurne države gde policija ne očekuje incidente i veruje ljudima. To smo odradili na najbolji mogući način i moramo biti ponosni i na reprezentaciju i navijače na stadionima", kazala je.

Ona je izjavila da za odluku o drugom mandatu još ima vremena, a na pitanje kad se ona može očekivati, odgovorila je da je prerano i da treba pustiti da prođu izbori za Evropski parlament.

Foto: AP

