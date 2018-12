OGLASILA SE TINEJDŽERKA KOJU JE BRUTALNO PREBIO MANIJAK IZ ZADRA: Pre mene je pretukao 4 devojke, ja sam peta! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

"Stvarno sam bila u šoku. Plakala sam kad sam to videla. Smeta mi što kad izađem ljudi gledaju u mene. Svi me prepoznaju, prilaze mi i pitaju jesam li to

ja. Pre mene je već pretukao četiri devojka, ja sam peta", rekla je Lorena.

Podsetimo, Darko Kovačević Daruvarac (31), optužen da je u Zadru teško pretukao 18-godišnju Lorenu, pre nekoliko je dana izašao na slobodu jer je istekao zakonski rok koliko osoba može biti zadržana u pritvoru.

S odlukom Suda ne mogu da se pomire građani koji su zbog toga protestovali u Zadru.

Majka pretučene devojke je rekla da prima mnogobrojne pretnje, koje redovno prijavljuje policiji.

"Sve su prijavljene policiji i policija zaista reaguje odmah i počinioci su uhvaćeni. Zasad ih je troje i jedan je dva dana ležao u pritvoru. Pretnje su uglavnom da se meni spremi sahrana. Uglavnom preko lažnih profila, Instagrama, ali policija svejedno dolazi do njih", rekla je Ana Gurlica.

