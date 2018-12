MAJKA PRETUČENE ZADRANKE: Ćerki stalno prete, govore joj da se spremi za moju sahranu

Gurlica kaže da cela porodica dobija pretnje preko lažnih profila na društvenim mrežama i telefonski. Pohvalila je zadarsku policiju koja je, kaže, odmah reagovala i uhapsla troje ljudi od kojih je jedan mladić dva dana proveo u istražnom zatvoru.

"On (Kovačević) šeta ulicom, a one su u kućama i strah ih je. Ja sam taj strah prebrodila i ja to ne radim samo za moju ćerku već za sve žene koje su to doživele", kaže Gurlica.

Na pitanje kakve pretnje dobijaju, kaže da se uglavnom svode na to da "majci sprema sahranu kao što je ocu".

Osim pretnji, Gurlica kaže da im se javljaju i ljudi koji žele da im pomognu i zaštite ih.

