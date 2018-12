ISPOVEST DEVOJKE KOJU JE PREMLATIO MONSTRUM IZ ZADRA: Vlasnica kafića je konobarici rekla da ne zove policiju! Ne plaši me Daruvarac, ali njegova ekipa je još luđa! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Samog premlaćivanja se ne seća.

"Uopšte ne izlazim. Izlazila sam ranije. Drugarice su mi dolazile do kuće i izvlačile napolje samo da nisam unutra. Nisam imala volju, ali one su me stalno gurale samo da ne budem kod kuće, da se ne zatvaram. Smeta mi tako što kad izađem negde svi ljudi gledaju mene i svako me prepozna i uvek mi ljudi prilaze i pitaju jesam li to ja", govori Lorena.

Nije ni ugodan osećaj znati da je Daruvarac na slobodi. Iako ima policijsku zaštitu, a sud je odredio i mere zabrane prilaska, strah je i dalje prisutan.

"Nije me strah ovako sad njega jer sigurna sam sad dok imam zaštitu i ljude oko sebe, ali ta njegova ekipa je još luđa od njega. Jedino me njih strah. Za mamu najviše jer je mama sve dala u javnost i mama je toliko toga uradila i ima dokaze protiv svih tih svedoka što su rekli jedno, a zapravo ima drugo. I kad to sve izađe, ili kasnije, ne znam sada, da oni njoj nešto ne bi uradili", priča Lorena za emisiju "Provjereno".

Ispričala je šta su Kovačevićevi prijatelji radili dok je bio iza rešetaka.

"Zvalo me je njih troje. Jedna devojka i dva muškarca. Bilo je tu 107 poziva i preko mobilnog i preko fiksnog i isto su me zvali par dana nakon toga. Mislim, ja sam sve njih prijavila. Jedan je bio u pritvoru dva dana zbog pretnji, a ovi ostali dvoje su dobili neku kaznu", kaže.

foto: Facebook/Darko Kovačević - Daruvarac



Jedno jutro im je ispred stana ostavljena bombonjera, pretnja u stilu mafijaških filmova.

"Pa oni su hteli da utiču na mene da ja odustanem od Darka. S tim da su stizale poruke da se spremim za maminu sahranu ako ne povučem optužbu protiv Daruvarca. Ali ja sam to sve ignorisala", priča Lorena.

Prošle nedelje je na ročištu uletela u sudnicu.



"Uletela sam u sudnicu jer sam mislila da je mami nešto uradio. Nije mi bilo svejedno kad sam čula da izlazi", rekla je Lorena.

foto: Printscreen/Instagram



"On je 4 devojke premlatio pre mene. Ja sam peta bila. Jedna je rekla da će izaći u javnost, druge su, koliko znam, pobegle iz Zadra. Ja sam tek kasnije čula o problemima, počevši od njegovog divljanja po putevima. Kasnije sam saznala za devojke koje je sve pretukao. To ništa nisam pre znala o njemu. I to da se bavi javnom kućom u Nemačkoj. To sve da sam znala pre ne bi se verovatno to desilo", rekla je.



Neki su joj prebacivali kako to da je završila s 13 godina starijim muškarcem.

"Komentarisali su da sam s njim bila zbog besnih kola i para. On nema ništa od toga. Nit ima para nit ima kola. Šta sam videla u njemu, ne znam", rekla je.

Posao policije odradila je majka. Ona je nasilnika tražila celu noć i samo zahvaljujući njoj je Daruvarac i uhapšen.

"Ona je 90 odsto onoga što je policija trebalo da obavi sama uradila. Mislim da ne bi ništa od ovoga bilo da nije nje bilo, da nije sve dala u javnost, ovo je sve predaleko otišlo. Niko ne bi reagovao, ovo bi bilo kao svako drugo nasilje u Hrvatskoj", ispričala je Lorena.

Nisu joj pomogli ni vlasnici kafića ni gosti. Vlasnica kafića je Loreninoj majci rekla da nema šanse da svedoči na sudu.

"Ja znam da je ona bila tamo, da je sve videla. Čak je govorila konobarici da nas pusti na miru, da ne zove policiju, da se sve može rešiti u miru, bez policije i hitne. Znala je sve, ali nije htela ništa da preduzme", ispričala je Lorena.

Bilo je još svedoka. Dve devojke su završile na psihijatriji. Jedna je Lorenina prijateljica, a druga je konobarica u kafiću u kojem je Daruvarac prebio Lorenu.



Od premlaćivanja do danas prošlo je šest meseci. Sud nije doneo presudu uprkos snimcima nadzornih kamera. Pozivana je šest puta.



Osim toga, Lorenu uskoro čeka još jedna operacija.

"Ne želim da gledam slike ni taj video. Smeta mi jer svaki put kad vidim setim se toga", rekla je Lorena.

Sledeće ročište je devetog januara, a Daruvarac će ga dočekati na slobodi.

Kurir.rs/Index.hr/Provjereno

Foto: Facebook/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir