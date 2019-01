HRVATI NE ODUSTAJU OD NABAVKE F-16: Propao dil sa Izraelcima, a sada IGRAJU NA SIGURNO!

Minstar odbrane Damir Krističević kaže da Hrvatska ne odustaje od "borbenog sokola". U igri je nabavka šest novih supersoničnih aviona F16F-16 (blck 50/52 ili blok 70/72), koji bi ovu zemlju koštali između 600 i 800 miliona evra, prenosi Jutarnji.hr.

"Ako me pitate koji je to model, to je platforma F-16. Želeo bih da tu budu novi avioni, da to bude manje komada, ali moramo biti odgovorni prema novcu poreskih obveznika. Verujem da će i naš partner, SAD, učiniti sve da Hrvatskoj dao najbolju ponudu", kazao je Krstičević.

U paket bi bili uključeno naoružanje, logistika, obuka i prilagođavanje infrastrukture. Kako navodi Jutarnji list, pregovori s Amerikancima mogli bi da se završe do kraja godine, što, naravno, znači i dobijanje potrebnih dozvola i potpisivanje ugovora.

Kolika bi konačna cena bila, sa preciznošću se ne može utvrditi. Sjedinjene Države su 2017. godine su Hrvatskoj dale ponudu za 12 novih F-16 Block 70/72, a cena je bila oko 9,5 milijardi kuna. Ali, sada je teško govoriti da bi cena za šest komada tog modela bila upola manja. U direktnim razgovorima cena i paket opreme formira se od države do države.

