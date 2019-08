PLENKOVIĆ O DIVLJAČKOM NAPADU NA SRBE KOD KNINA: Ovo je delo pojedinca, a ne klima u društvu! (VIDEO)

"Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna dela pojedinaca koja treba sankcionisati", rekao je Plenković.

"Ono što radimo mi kao Vlada je upravo obrnuto, smanjiti polarizaciju, smanjiti isključivost i ići protiv onih snaga koje hoće tenzije u društvu, a takvih je dosta", dodao je on, prenosi N1.hr.

Ističe da treba sankcionisati počinitelje takvih dela i da je to najbolja poruka i rešavanje problema.

"Uvek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine treba da budu deo parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše cemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama", rekao je Plenković.

Komentarisao je i to što je slika Ante Pavelića pronađena u vili bivšeg ministra uprave, Lovre Kuščevića, ocenivši da je to loše.

"Iznenadilo me to, nisam mogao da verujem", rekao je Plenković.

Grupa maskiranih napadača upala je u kafić kod Knina i fizički napala goste koji su gledali utakmicu Crvene zvezde, a u tuči je povređeno pet osoba, kao i jedno dete.

Nakon toga, oko 22.50 sati u mestu Djevrske, nekoliko za sada nepoznatih osoba je verbalno, a potom i fizički, napalo vlasnika drugog kafića i goste, ali niko nije povređen.

