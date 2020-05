VIRUS JE HRVATSKO OSTRVO PRETVORIO U PAKAO: Korona se vratila, mesto na trajektima zlata vredi, opet stroge mere (VIDEO)

Kako je reporter N1 televizije Hari Kočić objavio na svom Tvitter profilu, stanovnici Brača su ljuti jer su se pridržavali svih mera, pa će sad ponovo biti zatvoreni.

Snimio je pun trajekt ljudi koji napuštaju ostrvo i dodao da nisu svi mogli da uđu na njega.

Podsetimo, Indeku je danas potvrđeno da čovek iz Nerežišće koji bi mogao biti takozvani nulti pacijent nije testiran na covid-19 nakon napuštanja bolnice u Splitu.

"Ono što znam je da nije testiran nakon izlaska iz bolnice. To je informacija koju sigurno imam", rekao nam je Nikola Martinić, šef Bračkog štaba.

Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Čapak rekao je da je moguće da se ceo Brač stavi pod karantin.

Bijeg s Brača nakon što je objavljeno kako bi otok mogao završiti u karanteni? Nisu svi uspjeli stati na trajekt. Mještani kažu kako su bijesni jer su se držali svih mjera, a sada ce ponovno biti zatvoreni! #n1info #korona pic.twitter.com/HNFV0buTSo — Hari Kočić (@HariKocic) May 8, 2020

"Ostaje da se vidi može li se prekinuti komunikacija i prenos virusa. Tek kada to vidimo, moći ćemo da procenimo da li Brač ​​treba da bude u karanteni. Ako kontakt između mesta može biti prekinut, tada ćemo se definitivno odlučiti za karantin", odgovorio je Capak.

Beroš je rekao da potencijalni nulti pacijent s Brača negativnan.

"Juče je testiran i ovaj potencijalni nulti pacijent se vratio iz splitske bolnice. U bolnici je bio od 11. do 17. aprila. On je navodno negativan na koronavirus, ali nalazi tek treba da se vide. Da nije bilo toliko poseta, ne bi imao "To se dogodilo. Moramo biti oprezni kako se ponašamo", rekao je Beros.

Kasnije su mediji iz Županijskog štaba civilne zaštite saznali da će na Braču verovatno biti uvedene strože mere koje su bile na snazi od početka pandemije za celu Hrvatsku.

Na današnjem sastanku na Braču, ostrvsko i okružno sedište odlučilo je da predložitižž Nacionalnom štabu da pooštri mere, odnosno da se vrate merama uvedenim za celu zemlju do 27. aprila - samo onima koji rade dozvoljeno je kretanje i zdravstvena zaštita i dostava, a međuopštinski saobraćaj je zabranjen.

"Nismo predložili karantin, ali svi bi trebali biti na svom mestu, a oni koji rade moći će raditi samo pod strogom kontrolom. Predložili smo i povratak mera vezanih za sahrane i vjenčanja, zatvaranje igrališta i sve ostalo što je na snazi u Hrvatskoj do 27. aprila ", rekla je Željka Karin, direktorka lolanog Zavoda za javno zdravstvo.

Odluku o tom predlogu doneće Nacionalni štab civilne zaštite, rekla je Karin i najavila da će sutra biti obavljeno više testova iz više kontakata zaraženih.

Kurir.rs/Index.hr Foto:Profimedia

