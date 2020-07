TOMPSONU SU SAD SRBI KRIVI JER GA STRANCI NAZIVAJU USTAŠOM: Tvrdi da ga je novinar prevario, a evo šta je Nemac napisao

Očekivao je, kaže, da će razgovor sa novinarom Mihaelom Martensom biti objavljen u formi intervjua, bez analiza i mišljenja autora. Nezadovoljan objavljenim tekstom u pisanom i internet izdanju FAZ-a, Tompson je medijima dostavio originalnu verziju razgovora sa Martensom na nemačkom i hrvatskom jeziku.

Tompsonu je, naime, zasmetalo to što je Martens u pisanom i internet izdanju razgovor objavio, sa analizom njegovih spornih javnih nastupa i ideologiju koju promoviše u svojim pesmama.

"Gospodina Mihaela Martensa nećemo ocenjivati kao niti njegov prevarantski i podao način rada ali zbog interesa istine i nekorektnog prenošenja od strane pojedinih medija kako sam ja tobože izjavio da su krivci ceo jedan narod što naravno nije istina, mi ćemo uskoro objaviti originalni intervju na nemačkom i hrvatskom jeziku, a za koji je isti taj takozvani novinar tvrdio kako će u takvom obliku biti objavljen u "Frankfurter Allgemeine Zeitungu”", naveo je pevač.

Inače, Martens u svom tekstu spominje uvodni ustaški poklič “za dom spremni” u Tompsonovoj pesmi “Bojna Čavoglave”, primetivši da on odgovara nemačkom "Zig Hajl”.

U objavi na Fejsbuku Tompson navodi da je FAZ bio odavno zainteresovan za intervju s njim, a da je pristao nedavno nakon što je nemački Bild cajtung napao, kako kaže, njega i njegovu pesmu “Lijepa li si”.

Ein Lied von Marko Perković hat @Manuel_Neuer gerade Unannehmlichkeiten bereitet. Der Mann, der sich als Musiker nach der Maschinenpistole „Thompson“ nennt, ist auf dem Balkan hoch umstritten. Ein Besuch von @Andric1961. https://t.co/YJ8X71UEJk — Frankfurter Allgemeine (@faznet) July 20, 2020

"Zato nije čudo to što je kod srpske manjine i preostalih Jevreja u Hrvatskoj 1991. pesma probudila najgore slutnje, zbog toga što je hrvatska samostalnost bila popraćena ni manje ni više nego ovim zločinačkim pozdravom", naveo je autor.

U razgovoru s Martensom, Tompson negira povezanost pozdrava "za dom - spremni" sa zločinima NDH tokom Drugog svetskog rata i poziva se na istorijske korene ovog pozdrava.

On isto tako govori da ljudi ubijeni za vreme NDH nisu ubijeni zbog "simbola" nego zbog "bolesnih glava koje su sledile Sotonske planove".

Ali, prenosi zagrebački Jutarnji list, Martens naslućuje i druge razloge zbog kojih Tompson ustrajava na ovom spornom pozdravu.

"Da na svojim koncertima ustraje na ovom pozdravu deluje kao tvrdoglavost, ali isto tako može biti povezano i s hladnokrvnom proračunatošću. Jer konstantno kršenje tabua je deo njegovog poslovnog modela", smatra Martens.

Da bi dimenzije Perkovića približio nemačkoj publici, spominje i predvodnika najradikalnijeg krila nacionalističko-populističke Alternative za Nemačku - AfD koji uvek iznova šokira javnost svojim revizionističko-nacionalističkim ispadima. "Perković je takoreći, pevajući Bjorn Hocke (nemački političar iz redova AfD)", piše autor.

Tompson u jednom delu intervjua, navodi autor, Jevrejsku zajednicu u Nemačkoj indirektno optužuje za napade na njega i zabrane koncerata u ovoj zemlji, te govori o navodnom uticaju ove zajednice na medije.

Autor iz intervjua izdvaja i Perkovićev odgovor na pitanja kako procenjuje istorijsku ulogu Ante Pavelića.

"To želim zadržati za sebe", glasi odgovor koji autora navodi na povlačenje nekih paralela.

"Kako bi procenjivali nekog nemačkog umetnika, kojeg prati senka desnog ekstremizma, i koji bi ovako odgovorio na pitanje što misli o Hitleru", pita se Martens.

foto: Youtube prtscr / 01portal

Autor je ukazao i na Perkovićevu tvrdnju da nikad nije pevao "Jasenovac i Gradiška Stara" i da je snimak koji kruži internetom "verovatno delo srpskih tajnih službi".

"Ako je ovo istina, onda se mora reći da srpska tajna služba raspolaže, i to odavno iz vremena kada se ovaj snimak po prvi put pojavio u javnosti, genijalnim stručnjacima za falsifikovanje tonskih dokumenata. Posebno je neverovatna veština kojom je beogradskim agentima pošlo za rukom da veštački proizvedu Perkovićev glas”, ironičan je autor.

Na kraju razgovora koji je, kako se navodi, obavljen "u ugodnoj atmosferi porodičnog doma u Čavoglavama uz hrvatsko vino i pršut", Martens donosi svoj zaključak o Marku Perkoviću Tompson:

"Domaćin je bio pristojan, nenametljiv i ugodan. Neko koga biste poželeli za suseda - toliko dugo dok pričate o vremenu i deci. Ali ne i o istoriji i politici. U tom trenutku se Perković pretvara u Tompsona. Tompson se predstavlja za bezopasnog hrvatskog patriotu, ali on to nije. On ispod svoje bele majice nosi crnu košulju", zaključuje Martens.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA / Antoniio Bat

Kurir