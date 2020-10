MILANOVIĆ O PUCNJAVI U ZAGREBU: Državne institucije nisu turistička destinacija, treba ih štititi na odgovarajući način

Milanović je rekao da se ništa slično nije dogodilo nikada pre, da je napad izvršen oružjem koje koristi Vojska Hrvatske, koje nije smelo biti u posedu građana.

"Ponovio bih nešto što sam ranije rekao, to su državne institucije, centralne, najviše i nisu turistička destinacija, to su pre svega državne institucije i njih treba štititi na odgovarajući način i ako se na to odluče u vladi, imaju moju podršku, čak ih i pozivam da to naprave", rekao je Milanović za zagrebačku N1 tv.

Dodao je da treba istražiti motive napada i učiniti sve da se slično ne dogodi ubuduće.

"Nasilja je bilo i biće, mi moramo jako kontrolisati količinu i disperziju lakog i kratkog naoružanja u Hrvatskoj. Ovde smo videli da se radi o naoružanju koje u pravilu koristi Hrvatska vojska", rekako je Milanović i dodao da takvo oružje ne bi smelo da bude u posedu građana.

Ocenio je da način na koji se sada pristupa ulazu u zgradu vlade nije dobar.

Rekao je da se čuo se premijerom Andrejem Plenkovićem, ali da neće biti sazvana sednica Saveta za nacionanu bezbednost.

Mediji su ranije preneli da je napada hrvatski državljanin iz Kutine i da potiče iz branitelske porodice.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir