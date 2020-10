BRITANAC (19) SE POPEO NA VRH TERMOELEKTRANE U ISTRI: Radio zgibove i visio sa 340 metara visine! Evo kako ga niko nije uhvatio

Za dimnjak je nadležna Hrvatska elektroprivreda iz koje navode da se istražuje kako su se mladići popeli kada su u to vreme tamo bili pripadnici obezbeđenja. Iz HEP-a su rekli da su zatražili izveštaj od firme zadužene za obezbeđenje.

Kao što se može videti na snimku, Lokvud se jednom rukom držao za ivicu i radio zgibove gledajući oduševljeno u ponor ispod sebe i obraćajući se potom pratiocima. Sve se događalo na visini od 340 metara. Napisao je kako mu je uspon na tu visinu oduzeo dosta snage pa mu je teže bilo da radi zgibove.

"Ali ovako visoko još nisam bio. Monstruozna struktura"; objavio je tinejdžer i dodao da je u Hrvatsku došao na poziv prijatelja s kojim je ušao u posed termoelektrane oko 2 sata ujutro kako bi izbegao radnike. Penjao se do vrha oko dva sata, ali je potom šest sati skupljao energiju kako bi svojim pratiocima na Instagramu, kojih je više od 13.000, pokazao svoju ludu ideju i opasnu adrenalinsku tačku.

Labinski vatrogasci kažu da nisu dobili dojavu, kao ni istarska policija.

foto: Youtube/Printscreen

Uz obećanje da će ostati anoniman, njegov prijatelj iz Hrvatske, koji je sve snimao, pristao je da kaže nekoliko reči.

"Do samog vrha došli smo oko 4.30 ujutru, odspavali nekoliko sati i pripremali se. Njemu to nije ništa strano jer to radi skoro pa i svakodnevno na takvim visinama. Iako svi misle da on to radi iz dosade i bez razmišljanja, zapravo ako ga poznajete, videćete da to sve i nije samo tako. Inače se dosta priprema fizički i psihički, i više puta proveri površinu na kojoj to radi je li stabilna, klizava i da li ono što je zamislio da izvede zapravo izvodivo", rekao je.

Kurir.rs/24sata.hr

Kurir