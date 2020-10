OGRANIČAVANJE OKUPLJANJA I PRODAJE ALKOHOLA, OBAVEZNA FIZIČKA DISTANCA: U Hrvatskoj stupaju na snagu nove epidemiološke mere

U Hrvatskoj danas u ponoć stupaju na snagu nove epidemiološke mere koje podrazumevaju ograničavanje okupljanja, zabranu prodaje alkoholnih pića od ponoći do šest ujutru, obaveznu fizičku distancu...

Potpredsednik hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopštio je juče da se zbog porasta broja zaraženih korona virusom epidemiološke mere određuju u trajanju od 14 dana, posle čega će ponovo biti procenjene.

"Odlukom o nužnim epidemiolokim merama ogranicavaju se okupljanja. Želim naglasiti da donosimo odredbu kojom je propisana stroga mera fizickog distanciranja, izbegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje dva metra u zatvorenom i 1,5 metara u otvorenom", rekao je Božinović.

On je dodao da će biti zabranjeno održavanje svih javnih događaja i okupljanja s više od 50 osoba, prenosi Jutarnji list.

"Na svadbama može biti najviše 30 osoba. Na pogrebima, polaganjima urni najviše 30 osoba. Na ostalim privatnim svečanostima i okupljanjima može biti najviše 15 osoba. Sportska takmičenja mogu se održavati samo bez publike", objasnio je Božinović.

Kako je dodao, javni događaji, okupljanja i svečanosti mogu da traju najduže do 22 sata, osim svadbi koje mogu da traju do ponoći. Božinović je istakao da okupljanja i svečanosti u ugostiteljskim objektima mogu da traju najduže do kraja radnog vremena, koje je utvrđeno odlukom štaba.

"Uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića od ponoći do 06.00 - generalno. Obavezno će biti korišćenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom kada nije moguće održavati fizičku distancu i obvezno korišćenje maski prilikom ulaska i boravka na grobljima", rekao je Božinović.

Što se tiče zaposlenih na radnim mestima, poslodavci su obavezni da zabrane dolazak radnicima s temperaturom i smetnjama s disajnim organima.

"Daje se preporuka da se smanji fizicki kontakt kad god je to moguće, da se uvede rad od kuće kad je moguće, da se uvede klizno radno vreme, organizuja rad u smenama i grupama i da se smanji broj fizičkih sastanaka", rekao je Božinović.

Ministar zdravlja Vili Beroš najavio je da će, ako bude potrebno, zagrebačka Arena biće mobilisnana u tercijarni centar za zbrinjavanje obolelih s blažom do početnom srednjom kliničkom slikom.

"Osnovni izazov je zdravstveni sistem i njegovo potencijalno preopterećenje", ocenio je Beroš.

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak kazao je da Hrvatska u poslednje dve nedelje beleži porast zaraženih, a danas je evidentiran novi rekord s 2.421 novim slučajem.

Direktor Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić upozorila je da trenutno imaju i mlađih bolesnika koji su vrlo ozbiljno bolesni.

"Želim sve one koji ne veruju da upozorim da je bolest u ovom periodu mnogo ozbiljnija i zahtevnija za rešavanje", naglasila je Markotić.

