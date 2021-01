MILANOVIĆ POSLE ZEMLJOTRESA: Mora se proglasiti katastrofa i reći ko je glavni!

Rekao je da ne zna zašto nije proglašena katastrofa i da su to pravno vrlo važne stvari, jer se ne zna ko ima ček u ruci.

"Mora se proglasiti stanje da bi se iz tog stanja mogli izvlačiti zaključci. Mora se proglasiti katastrofa i reći ko je tu glavni", istakao je Milanović.

Na pitanje zna li on kao predsednik države ko je u ovom trenutku odgovoran, Milanović je rekao da je, dok se službeno ne proglasi, ta osoba premijer.

"Proglasite katastrofu i dajte nekome ček. Neko treba da potpisuje ček", naglasio je Milanović, dodavši da je u vreme migrantske krize 2015. godine tokom njegovog premijerskog mandata ta osoba bio tadašnji ministar unutrašnih poslova Ranko Ostojić.

foto: EPA / Antonio Bat

Prema njegovim rečima, Petrinja je za sada dobila 15 miliona evra, a šteta je neuporedivo veća.

"Dobićemo dosta novca iz Evropske unije, sigurno... a ovih 100 miliona kuna u tom moru novca samo je jedan molekul", naglasio je Milanović.

Govoreći o saradnji sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, Milanović je rekao da je od početka korektan prema vladi, ali da ga je neko nazvao instigatorom terorizma.

"Ja te nazovem, ponudim ti podršku, a opet vidiš da je to jedan očaj jednog čoveka, koji je onda ubio i sebe, tamo su mogli poginuti i ljudi koji su prolazili, i nakon toga je Andrej rekao da je to krenulo od mene 2007", istakao je Milanović i dodao da se 20 godina bori za prava slabijih, bili to Srbi u Hrvatskoj, bili to Hrvati u BiH.

