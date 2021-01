HRVATSKI ZDRAVSTVENI RADNICI ŠOKIRANI BONUSIMA: Sića za svakodnevnu borbu sa koronom!

Šokirani "sramotnom isplatom bonusa" radnicima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji brinu o pacijentima i korisnicima obolelim od bolesti covid-19, a koji su se svele na iznose od 5,26 kuna, 33 kune, 41,15 kuna, 45 kuna, i gotovo 150 kuna (1 evro je 7,5 kuna), neki članovi sindikata smatraju da je ovo toliko omalovažavanje struke kakvu nikada nisu iskusili u radu i razmišljaju o vraćanju tih iznosa na račun premijera Andreja Plenkovića ili ministra zdravlja Vilije Beroša, kaže predsednik Nezavisnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Stjepan Topolnjak.

Naime, zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti počeli su da primaju plate koje su, kako je najavljeno, trebalo da budu uvećane za 10 odsto osnovne zarade svih koji su radili sa bolesnim pacijentima. Međutim, za mnoge zaposlenike ti su iznosi mizerni, ponekad i manji od 20 kuna.

"Bilo bi bolje da nismo ništa dobili", kaže on. Podseća da "iako je premijer pompezno najavio u medijima da će radnici u zdravstvu i sistemu socijalne zaštite dobiti posebnu nagradu u iznosu od deset odsto osnovne zarade za rad sa pacijentima i korisnicima koji pate od bolesti covid-19, od čega, nažalost, ništa ". U praksi je nagrada svedena na mizerne iznose koji, napominje Topolnjak, u najboljem slučaju dostižu 200 kuna, što bi dovelo do zaključka da je osnovna plata radnika u zdravstvu od 50 do 2000 kuna!? "

Ali nije, već je obračun nagrade u skladu sa uputstvima koje je Ministarstvo zdravlja dostavilo direktorima ustanova 21. decembra 2020. godine, pretvoren u merenje minuta i sati koje su proveli zaposleni u radu sa pacijentima sa bolešću covid-19. mogao platiti što mizerniju nagradu ". Dakle, nagrada im je isplaćena samo za te sate.

Sindikalni poverenik iz bjelovarske Opšte bolnice Miroslav Pranjić kaže da su mu se kolege koji rade sa pacijentima sa covid-19 požalili na takav obračun nagrada, koje se u OB Bjelovar vrte oko 120 do 140 kuna - "da ljudi ne bi nosili zaštitne skafandere za taj novac, a kamoli da u njima provodi sate i brine o drugima ".

Nisu dobili nagradu koju je ministar obećao, već bedu za covid-hours, što je, prema Pranjićevim rečima, smešno i uvredljivo. "Naše poslovanje je organizovano tako da naši zaposleni rade u teškim uslovima, četiri sata na prvoj liniji borbe s covidom, a zatim se ostali sati prebacuju na‘ obična ’odeljenja - tako da niko ne može zaraditi više od sto kuna. ne radi se o zaradi, volimo svoj posao, radi se o lečenju, činjenica je da su ovo teški uslovi. Svi zdravstveni radnici trebalo bi da dobiju deset odsto povećanja, a oni na odeljenjima još više, svi smo u bolnicama izložen, a nikad se ne zna da li je pacijent kojeg lečimo bolestan, on jednostavno još nema simptome.

Sindikalni poverenik Marijan Novak iz KB Sestre milosrdnice, medicinski tehničar na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu, kaže da je jedino što je dobio covid-19 i 85 odsto plaćeno bolovanje uprkos obećanjima da će dobiti stopostotnu naknadu za profesionalnu bolest. . Naglašava da su nagrade za rad sa pacijentima sa kovidom minimalne i da je ministar sve obećao na početku svog mandata, a sada izbegava razgovore sa sindikatima i šalje svoje zamenike.

Ministar zdravlja Vili Beroš rekao je medijima da je problem iznos odštete u nadležnosti direktora bolnica.

"U domenu direktora pojedinih zdravstvenih ustanova je da za svakog zaposlenog vidi koliko je radio sa pacijentima pozitivnim na covid-19 i da utvrdi taj dodatak", rekao je Beroš i dodao da će, ukoliko postoje sporni elementi, biti na raspolaganju. Naime, prema ministarstvu, bolnice su upućene da svi koji rade na zatvorenim odeljenjima primaju platu uvećanu za deset odsto. Ekvivalent je ili prethodni mesec ili prosek poslednja tri meseca, šta god je povoljnije za radnika.

Anica Prašnjak, predsednica sindikata medicinskih sestara, kaže da problem nije u samoj odluci, već da je problem u različitim interpretacijama.

"Do sada smo dobili pritužbe, na primer, iz gospićke bolnice. Iz Zagreba još nisam dobio nijednu žalbu. Neki kažu da je problem nastao u FINA-i, na ZP, ali to ostaje da se vidi. Tražili smo od naših predstavnika da sagledaju situaciju u njihovim institucijama i da nas obaveste da li postoje nelogičnosti - rekao je Prašnjak. Dodala je da je logično da oni koji nisu u odeljenju za stanovanje ne dobiju dodatak, već da oni koji rade četiri sata u "odelu", a zatim odeljenje napuste četiri sata, za svih osam sati dobiju naknadu.

