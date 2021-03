HRVAT USRED SPLITA PRETUČEN ZBOG NAGLASKA: Studenta pitali samo jedno pre nego što je dobio pesnicu u glavu

Svojom objavom želeo je da upozori ostale studente, a za portal MojFaks detaljnije je ispričao šta se kobne noći događalo.

"Stajao sam na plaži na Jarunu sa prijateljima i nazvala me grupa od pet, šest muškaraca. Mislio sam da žele da razgovaraju sa mnom i krenuo sam prema njima. Nakon što me jedan pitao odakle sam, na šta sam mu odgovorio iz Splita, dobio sam šaku u glavu. Tada me je prijatelj pozvao sa plaže i sledeće čega se sećam je da sam sedeo na plaži krvavog nosa ", započeo je svoju priču student za MojFaks.

Posle sukoba, Tomijevi prijatelji su krenuli u potragu za maramicama kako bi zaustavili krvarenje. Kada su konačno uspeli da ga zaustave, krenuli su prema studentskom domu. Student kaže da je to ružno veče ne doživevši.

"To mi se ranije nije dogodilo i iznenadilo me jer sam do tada upoznao samo ljubazne ljude iz svih delova Hrvatske, pa i Evrope", kaže mladić iz Splita.

Student je rekao da nisu zvali policiju jer se ne seća kako su tačno izgledali njegovi napadači. Ali student kaže da se inače oseća sigurno u metropoli i misli da se takve neprijatne situacije mogu dogoditi bilo gde.

"Naravno, zabava koju često prati alkohol veći je fokus takvih događaja", dodaje student.

Odgovarajući na pitanje da li misli da bi Splićani, samo u suprotnoj situaciji, upotrebili silu, mladić je odgovorio da hoće.

"Mislim da i u Zagrebu i u Splitu postoje ljudi zastarelog mentaliteta i instinkta za nasilno ponašanje. Mislim da bi to učinili i neki Splićani, ali čini mi se da su u manjini, kao i ovi Zagrepčani koji su se ovako ponašali. Cilj mi je da u mojoj kompaniji imam ljude koji nikoga ne osuđuju po stvarima poput naglaska, izgleda itd. U Splitu nisam imao iskustva niti sam čuo priče o nekome koji je nasilan prema Zagrepčanima, osim naravno onih koji završe na vestima ", zaključio je da je student iz Splita za portal MojFaks.

Kurir.rs/Net.hr

