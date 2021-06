DABAR SE PROŠETAO CENTROM DARUVARA: Razgledao izloge i haustore, pa otišao VIDEO

Ljudi ga uopšte nisu zanimali, više se koncentrisao na svetla izloga i prazne terase.

"Videla sam kako šeta po centru. Uputio se prema haustoru između kafea i Techno šopa, pa se vratio u haustor kod marketa. Nakon toga nastavila sam putem prema svojoj kući, a dabar se ponovo pojavio ispred mene i produžio prema parku. Inače dabrovi su biljojedi, tako da nije poznato zašto je šetao po centru jer hranu sigurno nije tražio" rekla je Daruvarčanka Nikolina Valečić.

Ipak, daruvarski veterinar Miroslav Pilat nije iznenađen.

"Ne čudi me to uopšte. Dabrova ima u reci Toplici, doduše ne u samom gradu, ali ih ima. Na ovom području najviše ih ima u Končanici. Znam da tamo na ribnjacima prave velike štete. Ali, građani se ne moraju bojati ovog dabra koji je očito zalutao i koji se verovatno već vratio odakle je i došao. On se hrani grančicama i korom od stabala tako da mu ništa što je mogao naći u centru Daruvara nije bilo zanimljivo", rekao je Pilat.

Dabrovi su nekad bili vrlo rasprostranjena vrsta glodara u celoj Evropi pa tako i u Hrvatskoj. Međutim, gotovo je iskorenjen radi nekontrolisanog lova zbog kvalitetnog krzna, mesa i ulja kastorium. Te životinje koje su krajem 19. veka izumrle na području Hrvatske, a sredinom devedesetih ponovo su vraćeni u tu zemlju.

Slično je bilo i u Srbiji. Poslednji dabar odstreljen je 1920. godine na Dunavu i od tada mu se u domaćim vodama gubi svaki trag.

U ove krajeve se vratio 2004. godine. Vlada nemačke pokrajine Bavarske poklonila je Srbiji 31 dabra, koji su naseljeni u Specijalni rezervat prirode "Zasavica", a njihovi potomci su se u međuvremenu namnožili. Spadaju u strogo zaštićenu vrstu.

Kurir.rs/Mojportal.hr