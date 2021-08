HEROJI IZ MEDULINA Otac i sin sprečili da izgori cela luka: Samo smo razmišljali kako da odmaknemo zapaljeni brod od mola

Naime, prilikom isplovljavanja iz lučice zapalio se jedan brod. Iz njega su, verovatno u strahu od eksplozije, iskočili svi, a vetar je brod "oduvao" do mola sa ostalim brodićima i gliserima, većinom Medulinaca. U trenutku su se zapalila još četiri broda, a peti je nagoreo.

Onda su u svoj gumenjak uskočili otac i sin, ribari Andrea i Mateo Lorenzin, i povukli zapaljen brodić dalje od mola. Kako je za Jutarnji list ispričao Andrea, adrenalin mu je skočio i odmah je znao šta treba da čini.

"Ja tada nisam bio u Medulinu, nego sam dolazio iz Pule i video sam tamni oblak. Pojurio sam jer sam shvatio da se nešto dešava. Odmah sam iskočio iz automobila, poleteo na rivu i u gumenjak, gde me je čekao sin Mateo. Nismo ni o čemu razmišljali nego kako da odmaknemo zapaljeni brod od mola. Bacili smo u njega sidro i povukli ga dalje od brodića na bovu. Onda smo se vratili i počeli da odvezujemo druge barke kako se požar ne bi proširio na njih. U međuvremenu su došli vatrogasci i ugasili požar. Srećom da je sve prošlo na taj način, ali moglo je tu biti mnogo više štete. Umesto pet, moglo je izgoreti 50 brodova" kaže Andrea nakon što su se slegli utisci nakon požara koji se nikad nije desio u medulinskoj luci. Ne, koliko Andrea zna.

"Ja vam imam 53 godine i nikada se tako nešto nije dogodilo u lučici. Ovo je prvi požar na moru u kojem sam učestvovao, ali se uopšte nisam dvoumio šta treba da uradim. Trebalo je odmah reagovati. A koliko sam kasnije čuo, taj je brod plutao prema molu sigurno 10 do 15 minuta i ne mogu da verujem da niko ništa nije preduzeo. Da nisam došao, ili da sam samo došao 10 minuta kasnije, verujem da bi svi brodovi u luci izgoreli. Bila bi to milionska šteta", priča ovaj medulinski ribar koji redovno sa 21-godišnjim sinom učestvuje u raznim akcijama spasavanja na moru.

Ipak, ovo im je bio prvi požar. Kaže da ne zna kako je došlo do požara, može samo da pretpostavlja.

"To su brodski benzinski motori i kod njih postoji velika opasnost da se nešto zapali. Možda je pukla neka cev od benzina pa je došlo do iskrenja i paljenja. Čovek koji je bio na brodu sa dvoje dece i suprugom pokušao je da ugasi vatru, ali mu nije uspelo. Ubacio je decu i ženu u more i sam se onda bacio. Nije se sigurno setio da baci u brod sidro jer je to bilo sve u panici. Mogu misliti kako mu je bilo. Možda su mislili i da će brod eksplodirati. Ko to zna", objašnjava Andrea.

Kaže da ni u jednom trenutku nije pomislio na opasnost ili da bi brod mogao da odleti u vazduh.

"Ovo nije šala, ali nekad treba reagovati glavom. Mi imamo te instinkte u pomaganju drugima i spasavanju. Meni ne radi ni toplo ni hladno, glava mi je uvek ista. Nama je to nešto normalno. Treba prvo spasiti ljudski život, pa ako treba onda spasavati i ono materijalno", govori Andrea, koji je i u Medulinu poznat po akcijama spasavanja.

Kurir.rs/Jutarnji list