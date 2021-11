A MUZ MI JE LEPO REKAO DA SE NE IGRAM SA TIM: Konobarica iz Varaždina optužena zbog krijumčarenja migranata

Konobarica V.Z. (46) uhapšena je početkom aprila u mestu Mracelj, na području opštine Vojnić u Karlovačkoj županiji i to nakon što je dvadesetak minuta pre u mestu Prisjeka na području opštine Cetingrad i granice sa Bosnom preuzela ilegalce.

Tužilaštvo zato smatra da im je ona iz koristoljublja omogućila i pomogla da se kreću Hrvatskom.

Okrivljena je iznela dosta neuverljivu obranu, preneo je Jutarnji list.

Rekla je da je slučajno pronašla "oglas na kojem je pisalo da se traži osoba za prevoz putnika za naknadu", poslala je poruku putem mesindžera da je zainteresovana i javio joj se muškarac - Ante - koji je napisao da se radi o prevozu Arapa i Turaka.

On joj je, navodno, rekao i "da je sve u redu i da ona nema nikakvih problema" i poslao sluku i lokaciju kuće odakle treba da pokupi putnike, dok je ona njemu poslala fotografiju svog vozila kako bi znali u koj automobil treba da uđu.

Kada je došla na lokaciju, muškarac joj je porukom javio da će njenim putnicima biti potrebno desetak minuta da se spreme.

- Pitala sam ih imaju li dokumenta, jer mi je sve to bilo malo sumnjivo, a oni su mi rekli da u iz Indije. Onda me zvala ženska osoba rekavši da će mi poslati lokaciju na koju ih trebam odvesti. Pitala sam hoću li imati problema s policijom, ali su mi oni rekli da neću. Policija me zaustavila nakon jedne ili dve minute, rekla je krujumčarka, koja nije mogla da se seti gde je trebalo da ih odveze.

Ispričala je i da joj je nevenčani suprug lepo rekao "da se s tim ne igra", ali da, nakon što je on završio u istražnom zatvoru zbog nekih svojih problema, ima mala primanja, jer radi honorarno, pa se ipak u to upustila, i to za obećanih 400 evra.

Tužiteljstvo je zaključilo kako je ona svakako bila svesna da se radi o stranim državljanima koji su pre toga nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, kao i da ih je planirano prokrijumčarila kako bi pribavila materijalnu korist i tako počinila kazneno delo.

