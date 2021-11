POLITIČKI HAOS U HRVATSKOJ Predsednik traži od premijera da PRIDAVI ministra odbrane koji mu poručuje da je PSIHIJATRIJSKI SLUČAJ

"Ovo je postalo ozbiljno i već ima reperkusije na nacionalnu sigurnost. Ljudi koji rade takav posao su opasni za Hrvatsku", rekao je Milanović u Vukovaru o ministru odbrane sa kojim je u sukobu zbog penzionisanja brigadnog generala Elvisa Burčula

Milanović je onda opleo i po premijeru koji ga je ranije optužio da sprovodi puzajući državni udar.

"To je još jedna krajnje neozbiljna i alarmantna izjava jednog predsednika vlade. S obzirom na to da je on puzajući državni udav, očekujem da malo pridavi svog malog Baneta. Došao je neuk i užasno agresivan voditi jedan od najdelikatnijih sistema u državi i sarađivati s vrhovnim zapovednikom i biti mu na usluzi. On radi sve suprotno", rekao je Milanović.

Posle obraćanja Milanovića, novinarima se obratio i ministar Banožić koji je rekao da Milanović nanosi "veliku štetu Republici Hrvatskoj".

Nazivajući nekoga lažovom, opuškom, da će nekoga penzionisati najbolje govori u kojoj je on psihičkoj fazi, rekao je Banožić i dodao: "Milanović je psihijatrijski slučaj".

"Odavno je vreme za opoziv predsednika. Kad pogledate njegovo psihičko stanje, sve vam je jasno", rekao je.

Kurir.rs/Index.hr