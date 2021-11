ALARMANTNO UPOZORENJE IMUNOLOGA U HRVATSKOJ Za 20-ak dana u bolnicama će biti HAOS, to će biti žestok udar

-To je sramotno i to su jako loše brojke vakcinisanih. Nemam šta više da kažem, tupim već više od godinu dana da ljudi treba da se vakcinišu i da to moraju da urade, ali ljudi očigledno ne doživljavaju dovoljno te apele. Šta god govorili i koliko god ljude uveravali da moraju da se vakcinišu, oni misle da tako želimo da ih prevarimo i da im nanesemo štetu. A, verujte, lično znam dosta njih koji su sada u bolnicama, i to u teškom stanju i sada se žestoko kaju što se nisu vakcinisali. Međutim, kada čovek završi u bolnici, onda je kasno, onda mora jedino da razmišlja kako da preživi, rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

-Te brojke iz Splitsko-dalmatinske županije govore o tome da je službeno svaka druga osoba koja je testirana pozitivna, a verujte da ih ima i još više, samo nisu uspeli svi da se testiraju. Sve što je preko 10 odsto je puno, a kamoli 44,7 odsto, upozorava.

"Očekujem haos u bolnicama"

Delta soj se mnogo brže širi i zarazniji je.

-Zato očekujem da će za 15 do 20 dana u hrvatskim bolnicama biti haos. Ako znamo da bolnice 'kasne' sa hospitalizovanima od kovida po pravilu dve do tri nedelje od zaražavanja, jasno vam je šta nas očekuje. Nacionalni štab za borbu protiv korone zna da će za dve do tri nedelje imati veliki udar na bolnice. To će biti žestok udar, tvrdi dr Trobonjača.

Prema njegovom mišljenju, nisu samo antivakseri krivi za lošu stopu vakcinacije u Hrvatskoj.

-Imate ljude koji se patološki plaše vakcinacije. Mnogi su se jako dugo premišljali i ako znamo da treba da prođe pet do šest nedelja kako bi organizam nakon vakcinacije razvio pun imunitet na koronu, jasno je da su mnogi zakasnili i da će se u sledećem razdoblju zaraziti, zaključuje.

Kurir.rs/Index.hr