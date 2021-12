MILANOVIĆ O NABAVCI RAFALA: 200 miliona evra je maznuto, nestalo je

Milanović je prilikom obeležavanja 30 godina osnivanja Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva govorio je o dolasku američkih Bek hok helikoptera u Hrvatsku.

- Od hangara za helikoptere još nema ništa. Nemam odgovora na to. To je totalni nemar. Helikopteri će morati kisnuti na kiši. Nisam to govorio pred vojnicima, ali ovde moram. Neko će morati ići na kišu. Oni ne smeu biti na kiši jer za to nema opravdanja. Hangari nisu kineski zid, to je jednostavan posao, rekao je.

- Bilo je trenutaka kad se razmišljalo da se rešimo borbenih aviona, ovo su sad slatke brige. Nadam se da ti avioni neće na kraju koštati milijardu i 300 miliona evra. Jer to je ozbiljan problem. To se knjiži u MORH-u. 200 miliona evra je maznuto, nestalo je, rekao je Milanović.

Na pitanje novinara "ko je maznuo" rekao je "ajoj, ajmo dalje".

- Nisam rekao da je neko došao s vrećama krompira i utrpao novac. Taj novac je nestao i to je 200 miliona evra manje u projekcijama obrambenog budžeta. Ono što je projektovano je laž. Nisam vidio da je tu PDV. On je povećan na pretpostavci da se radi o milijardi, a radi se o 20% više, rekao je Milanović.

- Ako nešto najavljujete, onda je sledeći korak da to stavite u budžet. Najavljeno je, lagalo se, nije stavljeno u budžet, rekao je on.

Kurir.rs/Index.hr/Jutarnji list