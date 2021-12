ZORAN MILANOVIĆ Predstavnici međunarodne zajednice su profesionalni lažovi! Preživeću i bez Baščaršije

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović prokomentarisao je danas otkazivanje posete Bosni i Hercegovini, ali nije otkrio "pretnju" zbog koje nije stigao u Travnik i Novu Bilu.

Iako bezbednosne i policijske agencije BiH nisu imale nijednu informaciju o potencijalnoj ugroženosti Milanovića, predsednik Hrvatske danas je kazao:

"Ne mogu se radosno šetati Baščaršijom, ali preživeću bez toga".

Istakao je da ne može detaljnije govoriti o detaljima i razlozima.

"Bezbednosni razlozi su ozbiljna stvar. To je to. Što ste pročitali u saopštnju, to je to, o tome se ne govori", dodao je.

Milanović je rekao da će ipak opet doći u BiH.

"Neka se nose, mene nikakvi moralni bukači neće sprečiti. Odluka o neodlasku u BiH je bila moja", istakao je.

Milanović je opet branio Milorada Dodika i Dragana Čovića i tom prilikom rekao da su oni samo hteli anulirati odluku bivšeg visokog predstavnika u Parlamentu BiH, koga je predsednik Hrvatske danas nazvao kolonijalnim upravljačem u BiH te dodao kako su neki mediji izmislili celu priču o tome da su lideri SNSD-a i HDZ-a hteli ukinuti zakon o zabrani negiranja genocida i pojmom Srebrenice obrisati pod!?

"Istina je potpuno drugačija...", smatra on i ističe da su predstavnici međunarodne zajednice profesionalni lažovi.

"Ja ne mogu biti prijatelj sa svakim, ako s nekim, a to je unitaristička klika iz Sarajeva, koji se predstavljaju za patriote, treba biti u sukobu, ja ću s njima biti u sukobu", rekao je Milanović.

Kazao je da Dodik provocira "zato što mu gaze po prstima sve vreme".

"Dodik malo blefira.. To je čovek kojeg je doveo Zapad. On je baraba, ali nije zločinac. Za razliku od drugih, drži do svoje reči. Razumem ga, ne podstičem to ponašanje, kažem mu: ‘Daj se iskuliraj’, rekao je Milanović.

Upitan misli li da hrvatskom narodu u BiH pomažu njegove izjave, Milanović je rekao da pomaže i da bi inače bili izloženi stihiji.

"Vlada ignoriše svoj posao i ono što im je na raspolaganju, a to su sve diplomatske mere za zaštitu državnih interesa, a to je hrvatski narod u BiH", rekao je Milanović.

Istakao je da Bosna i Hercegovina bez Hrvata ne postoji.

"Najmanji su, ali oni su jezičac na vagi za opstanak države. Ako me nakon svega toga šačica unitarističkih bukača, moralnih kamatara ne voli, onda super", rekao je Milanović.

Smatra da premijer Andrej Plenković nije pogrešio što je otišao u Sarajevo, ali je pogriešio što nije iskoristio instrument koji Hrvatska ima iz Brisela, a to je blokada", rekao je Milanović.

Komentirsao je mišljenje Veća Evropske unije o BiH i napao premijera Hrvatske.

"To je blokada bezobraznih zaključaka koji su doneseni protivno početnim interesima Hrvatske, a Hrvatska je veoma retko zainteresovana za nešto u Briselu. Pokoriš se mišljenju jedne Nizozemske? Oni su poslednji koji bi se trebali mešati u poslove i u BiH, oni bi se trebali pomeritihiljadama kilometara od BiH jer su dopustili koljačima da zakolju šest hiljada ljudi", kazao je.

Uveren je da je to napravio osobno Plenković, a smatra i da se treba promijeniti ambasador. "To je hrvatska diplomatkinja, gledajući s oba oka na poziciju koju će dobiti u Briselu. Pričamo o sukobu interesa", uvjeren je.

Zatim se osvrnuo i na ratne zločine hrvatske i bošnjačke strane.

"U Ahmićima je bio treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović i to je dovoljno s hrvatske strane. Bio sam u Vitezu gde su ubijana deca hrvatske nacionalnosti, tamo nisam vidio drugu stranu", rekao je Milanović, dodavši da su Hrvati u Lašvanskoj dolini bili izloženi užasnoj situaciji, nakon čega je nastao zločin u Ahmićima, za koji je rekao da je "moralni užas".

