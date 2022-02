POSLE OPTUŽBI SLOVAKINJE PRONAĐENE NA KRKU Oglasila se hrvatska policija: U istrazi učestvovali iskusni istražitelji

Slovakinja Danijela Adamcova ispričala je da se ne seća kako je došla u Hrvatsku i kako je završila na jednoj hridi na Krku, pretučena, krvava, bez dokumenata i bez pamćenja.

Ona je navela da se setila da je bila na velikom brodu sa dva muškarca i ženom koji su je odvukli na ostrvo gde ih je čekao još jedan muškarac i da je njihove opise dala hrvatskoj policiji.

"Setila sam se troje ljudi. Setila sam se da sam bila na velikom brodu sa dva muškarca i ženom. Onda se sećam da su me odvukli na ostrvo. Tamo je čekao još jedan muškarac. Odvukao me na to ostrvo. To je bilo sve čega sam se setila. Ali još uvek vidim lica troje ljudi ispred sebe. Jako dobro ih se sećam. Opisala sam ih i policiji", rekla je.

Tvrdi da u bolnici nisu napravili sve potrebne preglede niti su joj zalečili rane. Tvrdi i da se ponašanje policije na ispitivanju promenilo.

"Gledali su jedni druge kao da znaju o čemu govorim, odjednom su izgubili interes da me saslušaju", ispričala je ona i dodala da nisu mogli da joj uzmu otiske prstiju jer je na njima imala neku vrstu lepka koji nije mogao da se skine.

Kasnije su joj policajci dali njen ruksak, koji je, kaže, bio pun smeća. Pronašla je samo stare ključeve od stana u Trenčinu. Dokumenta, novac i sve ostalo je, kaže, nestalo.

Iako je uverena da ju je neko pretukao i oteo i nije zadovoljna odnosom hrvatske policije, slovačkoj policiji se nije obratila jer nema ništa konkretno da im da.

Portal Indeks zatražio je komentar od hrvatske policije na njene optužbe, kao i da li je u istrazi bilo ikakvih indicija da se radi o otmici i jesu li proverili sve informacije koje su se pojavile u tom slučaju.

Iz policije uveravaju da su tokom istrage proverili sve informacije vezane za slučaj i da nije bilo nikakvih indicija da se radi o otmici. Kažu kako baš ništa nije ukazivalo da je Danijela Adamcova žrtva otmice ili nekog drugog kaznenog dela.

Navode da su celom slučaju od samog početka pristupili krajnje ozbiljno i u potpunosti se posvetili proveri svake, pa i naizgled nevažne informacije.

"Proverom svih navoda iz izjave riječki kriminalisti nisu utvrdili postojanje ni najmanje indicije da bi pronađena žena na bilo koji način bila žrtva kaznenog dela, odnosno da bi njen nestanak i povrede sa kojima je pronađena bili posledica kaznenog dela na njenu štetu", poručuju iz MUP-a.

Navode još da su na ovom slučaju radili iskusni istražitelji iza kojih stoje zavidni rezultati u policijskoj karijeri.

Kurir.rs/Index.hr