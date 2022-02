HRVATSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Federacija BiH se pretvara u bošnjački entitet, a Milanovićeve izjave nam jako štete

U razgovoru za Novi list, Radman je rekao da je reč o zakasnelom procesu koji je pravi zamah dobio tek zadnjih šest meseci i da se takvi "puzajući procesi" prilagođavaju političkim trenucima.

- Naime, time su ostali bez svojih temeljnih političkih prava konstitutivnog naroda koji su bili predviđeni slovom i duhom Dejtonsko-pariskog mirovnog sporazuma, a na kraju, samim tim Ustavom BiH, rekao je on.

Radman je naveo da bi BiH morala da ispuni niz kriterijuma za sticanje statusa kandidata za ulazak u EU. Kako je Hrvatska jedina članica EU koja se graniči sa BiH, zbog toga joj je u interesu, istakao je, da ta država bude stabilna i sigurna.

- Uz to, Hrvatska je potpisnica Dejtonsko-pariskog mirovnog sporazuma i imamo političku odgovornost za stabilnost BiH. Osim toga, Hrvati u BiH su konstitutivan i istorijsko autohtoni narod koji je ovog trenutka u najlošijem položaju. Politički predstavnici Hrvata su u zadnjih nekoliko meseci pokazali izuzetnu kooperativnost i prvi ponudili konkretna rešenja te bili spremni na kompromise. Šta bi oni više trebalo da učine da bi se postigao dogovor, pitao je ministar dodavši kako je Hrvata oko pola miliona te su najmalobrojniji i zbog toga najranjiviji narod.

Dodao je da Hrvati moraju da budu ravnomerno zastupljeni, što se može postići jedino izmenom izbornog zakona, kako se ne bi opet dogodilo da predstavnika Hrvata u Predsedništvu biraju pripadnici drugog naroda, što bi značilo "političku eutanaziju Hrvata".

Odgovorio je potvrdno na pitanje pretvara li se Federacija BiH na puzajući način u bošnjački entitet.

- Nema sumnje, to je cilj svega ovoga - pokušaj političke majorizacije Hrvata u BiH, rekao je.

Radman je ocenio i da vlada na čelu sa Andrejem Plenkovićem pomaže na smirivanju tenzija, što se ne može reći za politiku predsednika Zorana Milanovića.

- On je 2010, kratko pre nego je postao premijer, podržavao Željka Komšića na izborima za hrvatskog člana Predsedništva BiH koji je u to telo već ranije bio izabran glasovima Bošnjaka. Nažalost, moram istaći da je on među glavnim krivcima za ovo stanje u BiH. Jer baš je za vreme njegove Vlade, kada je Hrvatska ušla u EU, bilo dovoljno političkog prostora da se snažno zauzme za pitanje i položaj hrvatskog naroda u BiH. Tu je bila propuštena prilika. Ova Vlada sada pokušava da reši baš one probleme koje je Milanović dok je bio premijer propustio rešiti, rekao je on.

Grlić Radman smatra i da Milanovićeve izjave neretko oslabljuju pregovaračku poziciju Hrvata u BiH.

Osim BiH, u intervjuu za Novi list ministar se dotakao i Milanovićevih izjava o Ukrajini, rekavši da je 2015. davao punu podršku Ukrajini, a 2022. godine je zanemaruje, postaviviši pitanje: "Čiji je on agent?".

Rekao je da je predsednik pokazao da je spreman da ugrozi hrvatske nacionalne interese.

- Predsednik treba da ima ulogu gradnje mostova, traženja dobrih rešenja, koji treba ulagati u pozitivan dijalog, naročito kada se ovde radi o saveznicima. A mi smo s Amerikom i Britanijom saveznici u NATO-u. Već smo u više navrata imali pozive našim ambasadorima ili propitivanja nakon što Milanović daje neke izjave međunarodnog karaktera, na primer u Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji, BiH, Ukrajini, rekao je Grlić Radman ukazujući na, kako on to vidi, diplomatsku štetu od predsednikovih izjava.

Radman smatra i da je ideja da Hrvatska ne treba da učestvuje u geopolitičkim i globalnim temama "promašena teza".

Kao neko ko se godinama borio za članstvo u EU i NATO, Hrvatska može da učestvuje u donošenju svih bitnih odluka i koristi to članstvo na korist svojih grašana, rekao je ministar i dodao da je pre svega zahvaljujući Plenkoviću "Hrvatska konačno akter na evropskoj sceni".

- Rekao sam ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu da treba imati u vidu činjenicu da prijateljstvo Hrvatske sa Ukrajinom ne isključuje prijateljstvo s Rusijom. I to je naša legitimna pozicija, dodao je hrvatski inoministar.

- Tezu da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu izmislio je Milanović. Kasnije se i sam demantovao. Hrvatska aktivno sarađuje sa svojim saveznicima i partnerima. Svi su svesni da treba raditi na smirivanju tenzija i uspostavljanju dijaloga, uz insistiranje na poštovanju međunarodnog prava, zaključio je za Novi list Grlić Radman.

Kurir.rs