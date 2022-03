TUGA U ČAKOVCU Novi slučaj ostavljenog novorođenčeta: Roditelji ne mogu da se brinu o njoj pa je ostave u bolnici! Nije prvi put!

Uglavnom se radi o teško bolesnoj novorođenčadi. O novom takvom slučaju ovih dana pisao je nedeljnik Međimurje, a o ovoj temi razgovarali smo sa direktorom ŽB Čakovec Igorom Šegovićem, koji je ujedno i pedijatar.

"Roditelji su dete ostavili na Odeljenju pedijatrije jer, kako su rekli, trenutno ne mogu da mu pruže adekvatnu negu jer je dete bolesno. Nije senzacija, može se nekoliko puta godišnje desiti da dete rođeno teško bolesno ostave roditelji u bolnici. Uglavnom su to roditelji koji imaju više dece - pet, šest ili sedmoro, a kako beba rođena sa zdravstvenim problemima zahteva pojačanu negu, vožnju na preglede, operacije i drugo, roditelji kažu da trenutno ne mogu da brinu o detetu i ona ostaje u bolnici do izlečenja".

"Kada je reč o hronično bolesnom detetu, ono biva prebačeno u specijalnu bolnicu za hronične bolesti u Gornjoj Bistri. Posle nekoliko nedelja ili meseci, kada se dete oporavi, roditelji dolaze po njega. Često je to maloletna majka od 16 ili 17 godina koja se posle izvesnog vremena ohrabri i dođe po dete. Takvi scenariji su najčešći i na kraju ispadne srećna priča. Sve su to teške životne priče. Niko ne ostavlja dete zato što ga ne želi. Teško je to opravdati i zvuči nepristojno, ali ostavljaju ih kod nas u bolnici jer im žele dobro. Majke nakon toga obično dolaze u bolnicu da posete svoju decu. Ne možemo na takve slučajeve gledati na način da ih krivimo i osuđujemo kao na filmovima jer su za sobom ostavili dete. To su, kažem, teške životne priče. Ipak, sistem radi svoje", rekao je za Večernji list direktor Šegović.

Kurir.rs