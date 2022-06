APEL HRVATSKOG UGOSTITELJA KOLEGAMA: Prodajte, zatvorite i bežite odavde! Džaba dižemo plate, nema ko da radi!

Vedran Jakominić iz Nacionalne asocijacije ugostitelja prokomentarisao je za N1 da li se zaista naziru rekordne zarade.

„Opet smo profitirali na tuđoj nesreći jer smo putna destinacija. Šest sati od Krka su milioni najbogatijih – južna Nemačka, Švajcarska, severna Italija, Austrija jer je avion opet neprivlačan, ali mislim da ne možemo da pričamo o zaradi jer nemamo pojma šta nas čeka sledeće nedelje, a kamoli u nekoliko meseci", rekao je Jakominić.

"Naravno, mislim na čitavo more problema koji su se pojavili. Oni puze od 2016. godine, neki su došli iznenada, bila je savršena bura okolnosti. Posle dve godine ekonomskog zatvaranja, došli smo do zaključka da smo Treba raditi punim plućima, sa isporukom robe, ratom u Ukrajini, energentima, problem je nešto dobiti, sve košta više i teško je bilo šta prevideti“, rekao je Jakominić.

Ističe da ugostiteljstvo nije deo turizma, već samostalna grana.

„Mi se kao udruženje trudimo da istaknemo destruktivnost činjenice da se ugostiteljstvo posmatra samo kao turistička grana. Onda se u tih 60 dana leta nešto dogodi, ali samo onima koji se bave turizmom, a ostatak Hrvatske, pogotovo kontinent, kome je stalo, neka sve umre“, kaže ugostitelj.

"Mislim da je to loša politika, trebalo bi da se bavimo stvaranjem strukturno otporne privrede koja ne zavisi od turizma, već koristi turizam kao gorivo. Godinama pričamo o tome, a sada smo došli u smešne situacije. "Nema ljudi, nema se „Šta platiti, plate u ugostiteljstvu su nadmašile sve druge profesije. Možda je lakše dobiti više novca u ugostiteljstvu nego odlaskom na platformu. Ovo nije ni smešno ni lepo. Porezi su izuzetno visoki, ulazni troškovi rastu".

Rast cena je, s druge strane, mač sa dve oštrice, kaže on.

„Ovde su došli strani turisti, moraju da plate, negde izađu, imaju više, a za domaće je to povećan trošak. Sve su i poskupeli. Možemo da podignemo cene, ali ko će doći da troši? Možete podići cene, ali to neće dovesti do povećanja potrošnje, a bez povećanja potrošnje imate problem“, upozorava on.

„Hrvatsku treba prestati posmatrati kao republiku birača i prestati da baca sve na naredne izbore. Poskupljenje struje i energije trebalo bi da snose podjednako građani i preduzetnici. Građani troše više, a celokupno poskupljenje se prebacuje na preduzetnike. U EU preduzetnici plaćaju manje jer su motivisani da stvaraju nove vrednosti, da proizvode. Ako trošite bogatstvo svoje domovine da biste održali birače u životu, onda žrtvujete mnogo“, rekao je on.

Hoće li biti bolje nego prethodnih godina?

„Realno je da idemo od zla ka gorem, od 2016. Pokušavamo da komuniciramo veoma agilno i on misli da smo svima počeli da idemo na živce. Sada se praktično plašimo da izađemo u medije i kažemo nešto jer to već ima ličnu žrtvu i posledice po naš posao. Poslednjih godina sam bio veoma eksponiran, sad već moj objekat povezuju sa izgledom, navodi „avaj, ovaj debeli stalno nešto kuka“, navodi.

"Ali gore je nego što je bilo i bolje nego što će biti. Ne vidim nikakvu nadu. Preporučio bih svim kolegama: ako možete da prodate, prodaj, ako možete da zatvorite, zatvorite, bežite glavom bez obzira na sve“, zaključuje Jakominić.

Kurir.rs/Net.hr