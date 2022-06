AKO NE MOŽEŠ DA KONTROLIŠEŠ DETE, ONDA NEMOJ DA GA VODIŠ U KAFIĆ! Pobesnela zbog BAHATIH roditelja: Menjala je pelenu na stolu!

Sve češće se dešava da čujemo da neko kritikuje dovođenje dece u kafić. Mnogi ljudi koji se nisu ostvarili u ulozi roditelja, a i oni koji jesu, svesni su da deci u kafićima može da bude veoma neprijatno, te da mogu lako da ometaju druge goste. Ipak, ako je dete lepo vaspitano, ne postoji ni jedan razlog da ne bude gost kafića ili restorana.

Konobari se gotovo svakodnevno susreću sa decom koja trče po lokalu umesto da sede kod roditelja ili sa slikom dece koja nešto obaraju ili bacaju. Koliko njima nije lako sa takvom decom, pokazuje ovaj post jedne konobarice iz Hrvatske koja se javno požlila na Reditu. Njeno iskustvo prenosimo u celosti.

foto: Profimedia

- Radim kao konobarica u jednom malo ozbiljnijem kafiću. Nije da baš moram da nosim kravatu, ali svejedno, postoji neki malo viši nivo profesionalnosti koja se očekuje, kako od osoblja, tako i od gostiju. Radila sam pre toga u birtiji koja je na drugoj strani spektra i ovakav pristup mi više odgovara. Ono što me užasno živcira su roditelji koji dođu na kafu sa svojim prijateljima i decom i onda se ponašaju kao da su došli na dečje igralište. Deca trče po lokalu, vrište, penju se po šanku, iza šanka, ispod šanka… A ne smeš ništa da im kažeš, jer će inače ušasno da se uvrede - napisala je ova žena, pa podelila situaciju u kojoj je svedočila tog dana.

- Danas mi je jedna mala naročito digla pritisak. Ima oko pet godina, po mojoj proceni. Prvo dobrih 10 minuta trči po celoj terasi i kafiću. Ostali gosti se okreću, gledaju je, jedino njeni roditelji ne obraćaju pažnju. Maltene je ušla u šank i pokušala da uzme paketić Cedevite. Opomenula sam je da to ne može da radi. Onda su joj roditelji dali snop ključeva da se njima igra, iako je na terasi kutija dečjih igračaka, baš zato da bi se deca imala s čim zabavljati dok roditelji ispijaju kafu. Počela je da gura ključeve u bravu vrata od kafića. Mislila sam da će je brzo proći ta fascinacija, ali nije, pa sam je lepo zamolila da to ne radi. Potpuno me je izignorisala - nastavila je.

Još jednom je opomenula dete, a na kraju prišla njenoj mami i zamolila je da je smiri i opomene da ne gura ključeve u bravu kako se nešto ne bi pokvarilo.

foto: Profimedia

- Ona je meni uvređeno odgovorila: "Ma šta bi se pokvarilo?" Nije bila bezobrazna, ali u pogledu joj se videlo da mi je zamerila. Nisu mi ostavili bakšiš - dodaje konobarica, pa se pita zar su (većinom mladi) roditelji takvi.

- Ako već ne možeš da kontrolišeš dete, onda nemoj da ga vodiš u kafiće, gde njegov nestašluk ometa druge koji su došli u miru da popiju kafu. Gdje je sram? - pita se.

I za kraj je ostavila još jednu anegdotu koja ju je izbacila iz takta.

- Pre nekoliko nedelja je mlada majka nasred terase menjala pelenu detetu i onda je ostavila ispod stola. Za početak, mogla je to u autu da obavi, ali da ne možeš ni da baciš prljavu pelenu u smeće? Ne razumem.

A da li i vama smetaju nestašna deca kada odete na kafu?

