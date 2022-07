SLOMIO OCU REBRA STOLICOM JER MU NIJE DAO PARE ZA CIGARETE?! Zagrepčanin optužen za nanošenje povreda, odbio da se brani

Muškarac (28) s područja Zagreba optužen je da je teško povredio oca (55), koji je odbio da mu da novac za cigarete.

Protiv 28-godišnjaka je ovih dana podignuta optužnica jer je u oktobru prošle godine u porodičnom stanu u Zagrebu oca udario u leđa drvenom stolicom nakon što je on odbio da mu da novac za cigarete.

U optužnici se navodi da je otac usled udarca zadobio teške telesne povrede, piše Danica.

- Usled udarca otac je zadobio telesne povrede u vidu preloma VIII zadnjeg segmenta desnog rebra, prelom zadnjeg segmenta IX desnog rebra i nakupljanje vazduha u desnom predelu grudnog koša, što ukupno predstavlja tešku fizičku povredu, navodi se u optužnici.

Optuženi se tokom istrage branio ćutanjem i odbio je da odgovara na pitanja tužioca, ali otac je izneo svoju verziju događaja.

Kaže da je nakon zajedničkog ručka sin zatražio da mu da novac za cigarete, što je on odbio.

"Nakon toga on je u besu podigao kuhinjsku stolicu i udario me po leđima. Osetio sam jak bol, ali uspeo sam da izađem iz kuće i automobilom se odvezem do hitne pomoći u KBC Rebro. Tamo su mi utvrdili da su mi slomljena dva rebra na desnoj strani i da mi se razvio pneumotoraks desno. Nakon tog događaja promenio sam brave tako da sin ne može da ulazi, a njemu sam obezbedio malu garsonjeru u suterenu", rekao je otac.

Optužnica je nepravosnažna i 28-godišnjak može da se žali na nju.

Kurir.rs/Danica