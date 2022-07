DA SE ČOVEKU ZAVRTI U GLAVI Turisti u šoku: Ko ostavi peškir na plaži dobija kaznu od 1300 evra?!

Ostavljanje peškira i ležaljki na plaži tokom noći, kako ujutru ne bi morali da se otimaju za dobre pozicije na plaži, česta je taktika turista. Ipak, na hrvatskom primorju rešili su da iskorene ovu vrstu "rezervacije".

Komunalno preduzeće u Novom Vinodolskom je izdalo saopštenje da će svi koji ostavljaju "rekvizite" na plaži biti kažnjeni, a predmeti biti sklonjeni.

U skladu sa članom 59. Odluke o komunalnom redu, na prirodnim i uređenjim plažama nakon njihovog korišćenja, zabranjeno je da se ostavljaju peškiri, rekviziti za plažu i druge lične stvari.

Za sve koje prekrše ova pravila propisane su kazne koje iznose od 600 do 1.500 kuna (od 80 do 200 evra) i do 10.000 kuna, odnosno 1.300 evra za pravna lica.

Kako se navodi u saopštenju, svi predmeti ostavljeni na plažama biće uklonjeni, a vlasnici će moći da ih preuzmu u Domu kulture Novi Vinodolski, u roku od osam dana.

Kurir.rs/Index.hr