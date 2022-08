HRVATE FRUSTIRALE CENE PELETA: Em košta 10 evra za 15 kg, a i po toj ceni ga nema! BOLJE DA SMO OSTALI NA GREJANJU NA DRVA!

Zbog globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini, cene energenata su drastično porasle ne samo u Hrvatskoj, već i u celoj Evropi. Kakva će biti jesen još je neizvesno, a nije lako ni onima koji se umesto na gas ili struju greju na pelet ili drva. Iako se činilo da bi ovi korisnici mogli biti u prednosti u odnosu na one koji koriste, na primer, gas, čini se da situacija sa peletom nije ni iz bajke, na šta nas je upozorio čitalac koji nam se požalio na veliko povećanje cena peleta u prodavnicama, kao i činjenica da ih je u poslednje vreme gotovo nemoguće nabaviti.

"Cene su drastično porasle u odnosu na prošlu godinu, to je strašno", rekao je čitalac portala Net.hr, frustriran cenama, ali i činjenicom da se pelet sve teže može naći u prodavnicama. Tamo gde ima peleta, on je, kaže, veoma skup. On je istakao da će za predstojeću grejnu sezonu morati da izdvoji mnogo više novca nego prošle godine. Žao mi je što sam bacio peć na drva koju sam imao ranije, sada bi bilo mnogo lakše nabaviti drva nego pelet“, rekao je.

Cijena vreće peleta od 15 kilograma u malim oglasima kreće se od 44 kune (1evro -7,5 kuna) naviše. Cena vreće peleta u Krapinsko-zagorskoj županiji, na primer, za sertifikat A2 je 44 kune, dok je cena vreće peleta A1 55 kuna po vreći. U Samoboru se pelet plaća skuplje, pa će kupci za vreću A1 kvaliteta morati izdvojiti 56 kuna, dok će za pelet A2 kvaliteta platiti 54 kune. U Zagrebu su cene još veće, pa se vreća od 15 kilograma A1 kvaliteta nudi za 72,19 kuna.

Nije samo pelet otišao u nebesa, već su i cene drva skočile za otprilike 100 kuna po metru. Metar bukve, na primjer, u Krapinsko-zagorskoj županiji prodaje se za 550 kuna, dok se u Istri metar mešanog ogrjevnog drveta prodaje za 500 kuna. U Zagrebu, recimo, jedan metar drva košta 480 kuna.

Kurir.rs/Net.hr