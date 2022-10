POLICAJAC MILE JE 1988. GODINE NAŠAO UKRADENU BEBU, A SAD JE POŽELEO DA JE UPOZNA: Oboje smo plakali! Nije znala sve detalje

Policajac u penziji Mile Domazet 1988. godine pronašao je ukradenu bebu u Splitu, a sada je ponovo hteo da stupi u kontakt s tom ženom. Nije se sećao mnogo toga osim da je živela u splitskom Getu i da se prezivala Delić.

- Ta beba je danas već žena, a ja ne znam zna li ona uopšte da je bila ukradena - prepričao je Domazet, koji je u penziji više od dve decenije.

- Bio je kraj septembra, znam da je bila berba grožđa. Ja sam se u tom trenutku nalazio na Zelenki, vozio sam policijski motor kad me nazvao dežurni i rekao da su dobili dojavu da je ukradena beba stara tri meseca u Splitu. Napomenuo je da ako negde nešto čujem ili vidim, da obratim pažnju, raspitam se i javim. Ma nije prošlo ni 10 minuta i ja sam igrom slučaja naišao na tu bebu. Vozio sam motor u leru nizbrdo pa sam čuo plač bebe u gostionici Kuvajt koja se nalazila kod Biokovke. Svi su me pogledali kad sam došao na vrata, a ja sam otišao u kuhinju odakle se čula beba. Tamo sam ugledao ženu kako previja bebu na stolu od rostfraja, okruženi noževima iz kuhinje. Uznemirila se kad sam je pitao šta radi, htela je da otera, da joj smetam. Odmah sam pretpostavio da je to ona, zvao sam kolege i rekao da me je izvređala kao službenu osobu samo da imamo razlog da je privedemo. Seli smo u policijsko auto, ja sam motor ostavio, i seo pored žene na sedište pozadi jer me je bilo strah da ne bi naškodila bebi - prepričava Domazet, kao da je bilo danas.

Kad mu je, priča, dala bebu nije ga više bilo strah da će joj nauditi… Zastrašujuće je kako je žena zapravo fingirala da je imala carski rez. Tačnije, kako kaže Domazet, ona je napravila rez koji je izgledao kao da je rodila bebu, priča on za lokalni portal Makarska Danas.

Mile Domazet foto: Facebook

Kasnije je žena, priča Domazet, sve priznala. Domazet kaže da je odsela u hotelu i vrebala mamu s bebom. Navodno je majci i finansijski pomagala.

- Jednom je mama bebe ušla u prodavnicu i kako je stekla poverenje u nju, ostavila joj je bebu u kolicima. Ova je iskoristila priliku i pobegla s bebom. Uzela je taksi do Omiša, tamo ušla u prodavnicu, kupila potrepštine za malo dete, i opet uzela taksi za Makarsku. Došla je u Makarsku, opet promenila taksi, i uputila se u Podgoru kod jednog poznanika kojeg sam znao, ali koji nije bio uključen u ovo zlodelo. Nakon što je tu prenoćila, došla je opet u Makarsku i planirala da se uputi u Livno odakle potiče. Pre je bila udata za Nemca s kojim nije imala decu i spetljala se s tim nekim taksistom u Livnu, koji joj je rekao da će je oženiti ako bude mogla da rodi decu. Ona je sve isplanirala, bila je otišla i u Nemačku kako bi rodila i upisala dete u knjigu državljana, ali trudnoću nije mogla da zadrži nego je na kraju napravila carski rez i odlučila da ukrade bebu - priča policajac.

Tek sat vremena nakon objave, putem društvenih mreža, Mile i Branka su se spojili.

- Čuli smo se, i oboje smo plakali. Još uvek ne mogu doći sebi od emocija, na momente sam normalan, a onda mi opet knedla u grlu. Nažalost je ostala bez oboje roditelja, sama je s dvoje dece, i dalje živi u Getu, i nije joj bilo lako u životu. Dogovorili smo da se nađemo. Uglavnom, ona je znala da je bila ukradena, ali nije znala detalje - ispričao je Domazet dodajući kako ih je spojio zajednički prijatelj na Fejsbuku.

(Kurir.rs/Makarska danas)