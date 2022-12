PIJANI OTAC NAPAO SINA ZBOG IGRICA PA UHAPŠEN: Zapretio da će mu baciti tablet kroz prozor, tinedjžer ga PRIJAVIO POLICIJI

Pijani otac pretio da će baciti tablet kroz prozor jer mu se sin previše igrao i završio u pritvoru, piše Danica.hr.

Nakon što se maloletnom sinu (16) požalio da se stalno igra i pretio da će mu baciti tablet kroz prozor, policija je uhapsila 59-godišnjeg oca.

U presudi se navodi da je „počinio psihičko nasilje u porodici nad maloletnim sinom tako što je u alkoholisanom stanju počeo da viče na njega rečima: "Isključi igre, baciću tvoj tablet kroz prozor i vrata sobe moraju stalno biti otvorena", što je kod njegovog maloletnog sina izazivao je osećaj straha i uznemirenosti, pa je u porodici izvršio psihičko nasilje na štetu deteta, svog maloletnog sina“, zaključio je sudija za prekršaje koji je utvrdio otac kriv i osudio ga.

Nemili incident dogodio se u martu oko 19.30 u porodičnoj kući u Zagrebu. Otac je sve priznao na sudu, i rekao da mu je žao i da je svestan da nije trebalo tako da reaguje.

„Ali on toliko igra igrice da je to preko svake mere i stalno ga upozoravam da prestane da igra igrice toliko. Neposredno pre toga je imao operaciju oka, a morao je i da uči jer je završavao školu i morao je da upiše srednju školu, a može da se zaključa po tri sata u toaletu i igra igrice. Kupio sam mu najbolji tablet, ali on preuveličava količinu vremena koje provodi igrajući igrice. Tog popodneva sam ga zamolio da uči, a kada sam došao kući video sam da igra igrice, pa sam zato tako reagovao. Moj sin je pozvao policiju koja me je uhapsila i sutradan pustila”, rekao je 59-godišnjak.

Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,37 promila. Sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1.000 kuna, od čega mu se oduzimaju dva dana pritvora, pa mu ostaje samo 400 kuna, a mora podmiriti troškove prekršajnog postupka u iznosu od 200 kuna.

Dobio je i zabranu uznemiravanja sina, koja će trajati tri meseca, a nadzor nad ovom merom vršiće policija.

(Kurir.rs/Večernji list)