ZVEKNULA MUŽA SVEĆNJAKOM PO GLAVI: Posvađali se jer nije hteo da vodi psa u šetnju, tuču prekinuo stanodavac koji je zvao policiju

Petra (30) iz Zagreba optužena je da je u stanu udarila svog nevenčanog supruga (34) metalnim svećnjakom po glavi nakon svađe oko toga ko će izvesti psa u šetnju.

To tvrde u policiji i državnom tužilaštvu, koji su nedavno podigli optužnicu protiv Petre, tražeći od suda da je „osudi na godinu dana zatvora, s tim da se izrečena kazna neće izvršiti ako okrivljeni ne počini novo krivično delo u roku od tri godine“. Incident se inače, dogodio u januaru oko 9.30 sati.

"Nakon prepirke s vanbračnim suprugom prvo ga je ogrebala po licu i vratu, nakon čega ga je metalnim svećnjakom udarila u područje stražnjeg dela glave, usled čega je muž zadobio povrede u vidu rane razderotine na potiljačnom delu glave dužine 2,5 centimetara", piše u optužnici.

Policiju je pozvao vlasnik stana nakon čega je Petra odmah uhapšena, a mužu je pružena prva pomoć. Policija je otkrila da su mu se na odeći videli tragove krvi. Devojka je tvrdila kako se samo branila, piše Danica.hr.

"Prepirali smo se oko šetnje psa, oboje smo krivi. Ogrebala sam ga, ali to sam učinila u odbrani, i takođe je tačno da sam ga nekim svećnjakom udarila po glavi. Radi se o nekom svećnjaku od lima koji se nalazio na stolu. Ali on je mene grebao, držao za lice i vukao po podu, nije me gušio. Prestali smo kad je stanodavac kucao na vrata, a potom je pozvao i policiju", navodi se dalje.

Policija je u stanu pronašla dva svećnjaka od kojih je jedan bio na stočiću, a drugi na podu.

Kurir.rs