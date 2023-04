NIŠTA OD ISPORUKE BORBENIH VOZILA PEŠADIJE BREDLI HRVATSKOJ DO KRAJA 2023. Proizvođač traži veću cenu, kao za Ukrajinu!

Zagrebački Jutarnji list objavio je veliki tekst u kome navodi da do kraja 2023. godine neće bir obaveljna isporuka borbenih vozila pešadije Hrvatskoj, iako je plan predviđao da to bude do kraja godine, jer USA Amry i BAE System ne mogu da se dogovore o ceni njihove modernizacije.

Hrvatska i SAD potpisali su sporazum prema kome će nabaviti 89 BVP Bredli od kojih če 62 biti modernizovana, pet vozila biće za obuku, a 22 iskorištena za rezervne delove. Vrendost posla ocenjena je na 196,4 miliona dolara, od čega američka donacija iznosi 51,1 milion dolara, a Hrvatska treba da plati 145, 3 miliona dolara.

foto: Printscreen Youtube

Jutarnji navodi da je dogovor postignut sa proizvođačima naoružanja, komunikacije i druge opreme, ali i ne sa samim proizvođačima ovog guseničara. 89 Bredlija su već u hrvatskom vlasništvu, ali je pre transporta u Hrvatsku potrebno dogovoriti cenu opreme i modernizaciju, a prema pravilima američke vlade u ime Hrvatske pregovore sa američkim kompanijama obavlja američka vojska, a vlada hrvatske i Ministarstvo odbrane na to nemaju nikakvog uticaja.

Prema saznanjima Jutarnjeg lista spor je nastao jer proizvođač Bredlija BAE Systems želi da postigne cenu u skladu sa onim što je dogovoreno za Ukrajinu, a koja je veća od cene koja je prvobitno data bila za Hrvatsku. Sagovornici Jutarnjeg navode da su se pregovori sa proizvođačem odužili zbog kompleksnosti celog ugovora, ali i nameru američke vojske da sa kompanijm postignu nižu cenu, dok kompanija želi da ta cena bude veća.

Za sad nema informacija kada bi razgovori mogli da budu završeni, iako sagovornici Jutarnjeg uveravaju da su pri kraju.

foto: Twitter/auto_glam

S obzirom na dešavanja isporuka vozila u Hrvatsku kasne pa se očekuju prva vozila tek do aprila 2024 godine. Nije tu samo poptis proizvošača i američke vojske nego ugovor moraju da potpišu i fabrika Đuro Đaković kao nosilac modernizacije i američka kompanija, kako bi se definisala tehnologija koja će biti isporučena i koji će poslavi biti obavljeni u fabrici Đuro Đaković.

Sagovornici Jutarnjeg navode da formiranje srednje pešadijske brigade čija okosnica su Bredliji do 2026. nisu ugroženi.

Kada se svi sporazumi dogovore i potpišu papiri, Bredliji bi u Hrvatsku trebali da stižu u tranšama po 10 vozila, a procene govore da bi u Đuri Đakoviću trebalo da izlazi po jedno brobeno vozilo mesečno na kome je obavljena modernizacija, da bi se ta cifra povećala na dva vozila mesečno.

Kurir.rs/Jutarnji list