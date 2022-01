BREDLIJI KUPLJENI, NESLOGA OSTALA! Milanović opet opleo po Plenkoviću: Samo naivnima može da prodaje proču o uspehu!

Reč je o poslu vrednom 196 miliona i 400 hiljada dolara, a američka donacija je 51 milion i 100 hiljada. Vest je danas saopštio premijer Andrej Plenković nakon sjednice Kabineta ministara, a o svemu se oglasio i predsjednik Zoran Milanović.

„Konačno, pet do 12, premijer Andrej Plenković dogovorio je sa američkom stranom kupovinu borbenih vozila pešadije Bredli za opremanje Hrvatske vojske".

Nakon što je pre nekoliko meseci iz budžeta povukao sav novac za kupovinu Bredlija i pošto je morao da izbaci svog nesposobnog ministra odbrane iz Bredlijevih pregovora – kome je više bilo stalo do opremanja stana koji je dobio od države nego do opremanja hrvatske vojske - rekao nam je Plenković da sada želi da kaže kako je odlično obavio pregovarački posao. On zaista potcenjuje inteligenciju svih umešanih u nabavku Bredlija, a samo naivni mogu da prodaju priču da je sve što je uradio bio manevar, a ne kardinalni nemar koji bi hrvatsku vojsku mogao skupo da košta – da ostane bez borbenih vozila pešadije na duže staze.

Uvereni smo da Plenkovićeva odluka nema veze sa pritiscima i angažmanom predsednika Republike, koji je početkom novembra prvi upozorio javnost da je ministar stambenih poslova zaboravio opremiti vojsku. Ni tada, a ni nakon što ga je vojni vrh obavestio da je HV potreban Bredli, niti kada je predsjednik Milanović javno izneo sve argumente zašto je HV trebao Bredlija, Plenković nije znao šta da radi jer opremanje HV-a uopšte nije zainteresovano.

Dobro je za Hrvatsku vojsku što je konačno donela odluku. Ali država i vojska se ne vode od danas do sutra, u zavisnosti od toga da li su ministru odbrane važniji ukrasi za stan ili borbena vozila pešadije. Zaključno, Hrvatska vojska će dobiti kvalitetna borbena vozila, što je najvažnije, a predsednik Republike je zahvalan svojim američkim partnerima na strpljenju jer su odgovor Vlade čekali od 2017. godine do danas, kaže se u saopšteju predsednika Hrvatske.

