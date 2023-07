POZNATI HRVATSKI POLITIČAR TUČE DEVOJKU ISPRED KAFIĆA: Jezivi snimak nasilja potresa državu NE MOGU DA GA OBUZDAJU (VIDEO)

Tužilaštvo u Bjelovaru pokrenulo je istragu protiv načelnika Opštine Severin Žarka Žgele (58) koji se sumnjiči da je vređao i tukao vlasnicu lokalnog kafića Ivu Milku Kramarić (28) nakon što mu je rekla da napusti lokal zbog završetka radnog vremena.

Tužilašto je saopštilo da postoji sumnja da je Žgela u nedelju ispred ugostiteljskog objekta u Severinu kod Bjelovara više puta udario Ivu Milku Kramarić rukama u području glave.

Vlasnica kafića rekla je hrvatskim medijima da ju je prethodno pozvala uplakana radnica koja je tvrdila da su je Žgele i njegov prijatelj verbalno napali.

- Rekla je da je dva gosta iznova hvataju i maltretiraju, a jedan od njih je Žarko Žgela. Sela sam u automobil i u kafić došla malo pre 23 sata. Načelnik je bio naslonjen na šank, a pored njega je stajao njegov prijatelj. Pitala sam ih zašto konstantno stvaraju probleme, a potom ih zamolila da napuste lokal i da više ne dolaze. Žgela nije ništa rekao već je njegov kolega počeo da viče da moje "konobarice ne valjaju" i da se moraju podrediti njima - ispričala je vlasnica.

Na parkingu je potom izbila tuča dve grupe muškaraca, a Iva navodi da ju je načelnik u tom trenutku uhvatio za vrat. Odgurnula ga je, a Žgele joj je navodno rekao:

- J*baću ti mater! Znaš li ti ko sam ja? Ovo je moje selo.

- Odgovorila sam mu da me nije briga ko je on i tada me počeo da me šamara. Udario me je više puta - navodi vlasnica i dodaje da stalno ima problem sa njim otkako je otvorila kafić pre dva meseca.

Nadzorna kamera je zabeležila nasilje nad ženom.

Na snimku nadzorne kamere vidi se Žgele koji prilazi ženi i nekoliko je puta ošamari. Neki od prisutnih pokušavaju da ga smire, međutim, vraća se teturajući i udara je još nekoliko puta.

Načelnik je pobegao pre dolaska policije.

Žgela je inače nakon incidenta na svoj zahtev istupio iz HDZ-a.

(Kurir.rs)