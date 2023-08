PREMINULA VERA IZ HRVATSKE KOJA JE TVRDILA DA IMA VIZIJE BUDUĆNOSTI: Političari je mrzeli, a evo šta je rekla za 2023. godinu

Vera Čudina iz Hrvatske, koja je tvrdila da ima sposobnost predviđanja budućnosti, preminula je u 66. godini posle kratke i teške boelsti.

Pažnju javnosti privukla je navodnim vizijama budućnosti i često je bila angažovana u televizijskim programima i emisijama. Vera je bila svestrana osoba, bavila se slikarstvom i pisanjem, a izazivala je posebnu pažnju zbog predviđanjima događaja u javnom i političkom životu.

Političarima se nisu dopadala njena predviđanja i svojevremeno su u Saboru spomenuli koliko je opasna.

- Ne opterećujem se time zašto me političari vole ili mrze. Svako ko me mrzi treba da se zapita zašto. Naravno, kada nešto predvidim i to se desi, onda se pitaju ko mi je to rekao i otkud ja to znam. Ne znaju da me niko od političara ne obaveštava, ali ja dobijam poruku sa neba. A ko mi šalje poruke sa neba neka misle - rekla je Vera pre nekoliko godina u jednom intervjuu.

Početkom 2023. godine iznela je svoja predviđanja o situaciji u Hrvatskoj, ali i ratu u Ukrajini.

- To je godina koja običnom čoveku neće lepo izgledati. Imaćemo osećaj da smo u nekakvoj vrsti kome - rekla je Čudina.

Navela je da će inflacija biti velika.

- Inflacija ide u nebo, sigurno nas čeka, mnogi će posediti od inflacije, neće moći da se snađu jer će biti toliko duboka. Zavaravaćemo se da nije, ali ništa od toga - rekla je Čudina i najavila afere i ostavke pojedinih ministara.

Vera nije predvidela da će 2023. godine završiti rat u Ukrajini.

- Neee, neee, ne može taj kraj biti tako lak. Neće biti kraj. To se nastavlja. To je rat koji će se zahuktati i eskalirati. Nema tu baš tako lako kraja - navela je Čudina.

(Kurir.rs/Večernji)