HRVATSKA SE ZABELELA POSLE NEVREMENA: Za 30 minuta pala nezamisliva količina kiše, temperatura niža i za 18 stepeni (FOTO)

Prolazak hladnog fronta preko Dalmacije bio je prilično buran!

Za samo pola sata u Kaštel Gomilici palo je 30 litara kiše po metru kvadratnom. Obilan pljusak pogodio je i područje Solina, a meštani navode da su obilne padavine za kratko vreme izazvale bujične poplave

- Za vreme najjačih padavina na putu u Svetom Kaju bilo je 10 do 20 centimetara vode. Bujice su izbijale šahtove, a u jedan sam i sam upao automobilom - navodi jedan meštanin za lokalne medije.

Split je takođe bio na meti jakog nevremena, ali su padavine potrajale nešto kraće nego na solinskom području. U Žrnovnici je zabeležen desetominutni grad. Prolazak hladnog fronta doneo je pad temperature za 5 do 6 stepeni, ali to je neuporedivo manje u odnosu na unutrašnjost zemlje gde su temperature pale i do 18 stepeni u odnosu na juče.

Na skijalištu Platak zabeležen je i prvi sneg u Hrvatskoj koji je do kraja dana moguć još negde u visokim predelima.

- Najavljena promjena vremena uzela je maha i zahvatila severne krajeve u unutrašnjosti kao i područje severnog Jadrana. Pod uticajem hladnog fronta došlo je do naoblačenja, pljuskova, kiše, grmljavina... Hladni front se proširio na celu zemlju, a prema najavama kiša u gorju pretvorila se u sneg - rekla je meteorološkinja Tea Blažević.

Sneg je danas pao i u Sloveniji gde se zabelela Kredarica koja se nalazi na 2.541 metar nadmorske visine.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je znatno pogoršanje vremena u Srbiji, a tokom popodneva i u večernjim satima očekuju se pljuskovi širom zemlje.

(Kurir.rs/Dalmatinski portal/N1)