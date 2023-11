USMRTILA ŽENU (71) NA PEŠAČKOM, OSUĐENA NA GODINU DANA USLOVNO Na sudiju uticalo to što je plakala na sudu!?

Prema nepravosnažnoj presudi, teška nesreća dogodila se prošle godine u Slavonskom Brodu. Dolaskom do obeleženog pešačkog prelaza na raskrsnici s Trgom pobede, nije se približavala zebri brzinom tako da ne ugrožava pešake.

Pritom je golfom naletela na ženu koja je potom nabačena na automobil nakon čega je od siline udara odbačena napred pa je pala na trotoar, a nešto kasnije umrla je u bolnici od brojnih povreda.

Žena koja je bila za volanom sve je priznala i rekla da joj je strašno žao zbog nesreće. Pritom se rasplakala, što je ostavilo poseban utisak na sudiju. Saobraćajni veštak naveo je kako se kretala brzinom od oko 60 kilometara na sat, a ograničenje je bilo 50.

Sudija joj je naveo brojne olakšavajuće okolnosti: priznanje, kajanje i žaljenje, i to “ne samo formalno, već i iskreno jer je govoreći o tome u odbrani optužena plakala”. Olakšavajuća okolnost je i to što je samohrana majka maloletnog deteta koje je u zakonskoj obavezi da izdržava, kao i to što je neosuđivanja.

Državno tužilaštvo odmah se žalilo na presudu smatrajući je preblagom i traži od višeg suda da je osudi bezuslovnoo ili da presudu ukine i vrati na novi postupak.

Kurir.rs/Jutarnji list