ŠOK PONUDA POZNATE ZAGREBAČKE PEKARE: Akcijska punuda sendviča uz VODU ZA KOJU SE SUMNJA DA JE OTROVNA revoltirala građane!

Nepažnja jedne pekare u Zagrebu izazvala je revolt među hrvatskim građanima. U momentu kada se nižu slučajevi trovanja, od kojih je bar jedan izazvan mineralnom vodom Romerquelle, pekara je napravila akciju sa ovim proizvodom.

Naime, na oglasnoj tabli su naveli da nude flašicu sporne vode uz sendvič sa sirom i šunkom po akcijskoj ceni od 3.25 evra, što je 40 centi jeftinije nego inače javlja Jutarnji.hr.

"Super ponuda, Romerquelle limunska trava ili borovnica 0,5 plus sendvič sir šunka", stoji u ponudi, koju je nakon što ju je hrvatski reproter zabeležio, obrisana. Ostaje nejasno da li je akcija nastala pre nego što su se pojavili prvi slučajevi trovanja, ali je u potpunosti razumljivo zašto je neumesna.

Državni inspektorat ranije danas naveo je da zabranjuje prodaju Koka-Kolinih pića, a kompanija je precizirala koje proizvode privremeno povlači iz prodavnica.

Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rešenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. oktobra 2023. s rokom trajanja do 11. aprila 2024.

"ako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, takođe smo doneli odluku o privremenom povlačenju dve ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Reč je o serijama proizvedenim 27. maja 2023. (s rokom trajanja do februara 2024.) i 22. juna 2023. (s rokom trajanja do marta 2024.)", stoji u saopštenju kompanije.

Udruženje hrvatskih ugostitelja preporučilo je da se sporna gazirana pića povuku iz prodaje dok se ne dobije više informacija.

Prema nezvaničnom saznanju, kod 16 flaša utvrđene su određene nepravilnosti, a zagrebačka policija je izvestila da je primila pozive od 6 osoba, koje su zatražile lekarsku pomoć zbog nuspojava koje bi se mogle dovesti u vezu s konzumacijom bezalkoholnog pića.

Nakon pružene lekarske pomoći u zdravstvenim ustanovama, svih šest osoba je pušteno na kućno lečenje. Podsetimo, prvi zvanični slučaj zabeležen je kod osobe iz Rijeke, koja je dobila hemijsku povredu jednjaka tokom konzumacije mineralne vode Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml.

