NE ZNAMO IMA LI JOŠ OTROVNIH PROIZVODA U OPTICAJU, TO JE OPASNO PO ŽIVOT: Hrvatski predsednik se oglasio posle masovnog trovanja!

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da niko neće piti piće nakon čijeg je konzumiranja više osoba zatražilo pomoć lekara, a da će proizvođač platiti odgovarajuću cenu i trebaće mu "vremena za povratak na tržište".

"Zaribali su. Znam, to zvuči jako blago onome ko je nastradao od toga, ali to je ozbiljna greška i biće plaćena, mi to koristimo u kancelarijama.", rekao je Milanović govoreći o slučajevima povreda nakon konzumacije gaziranih napitaka "romerkel" i "koka-kola", nakon čega je kompanija proizvođač, prema nalogu Inspektorata Hrvatske, s tržišta povukla ograničene serije tih pića.

Na pitanje novinara jesu li institucije trebalo ranije da obaveste javnost, nakon što su dobile saznanja o prvom slučaju u Rijeci, Milanović je rekao da smatra da bi takva informacija trebalo odmah da bude podeljena s onima koji treba da uzbune javnost, javili su hrvatski mediji.

"Ustvari, mi ne znamo ima li u opticaju i cirkulaciji još takvih otrovnih proizvoda. To je opasno po život", rekao je Milanović.

"Koka-kola" je objavila koja pića povlači iz prodavnica u Hrvatskoj nakon što su potvrđeni slučajevi trovanja u Hrvatskoj.

"Sledom nedavnih događanja, preduzimamo korake kako bismo zaštitili javno zdravlje. Privremeno povlačimo jednu seriju 'koka-kola oridžinal tejst' 500 mililitara u plastičnoj ambalaži s tržišta prema Usmenom rešenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda 'koka-kola oridžinal tejst', gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. oktobra 2023. s rokom trajanja do 11. aprila 2024", objavila je "Koka-kola".

Iz ovog preduzeća su istakli da, iako interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, takođe su doneli odluku o privremenom povlačenju dve ograničene serije "romerkel emoušn bluberi pomgrenejd 330 mililitara u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage, a reč je o serijama proizvedenim 27. maja ove godine (s rokom trajanja do februara 2024. godine) i 22. juna ove godine (s rokom trajanja do marta 2024. godine).

Kurir.rs/Blic

